"Жизнь в богатой семье оказалась не такой, какой я ее представляла": казахстанка о своем браке

Замира всегда хотела выйти замуж за состоятельного человека. Полтора года назад ее мечта сбылась, она стала невесткой богатой семьи. Однако после свадьбы свекровь, которая владеет сетью заведений общепита, заставила ее выйти на работу, передает корреспондент NUR.KZ.

Замира родилась и выросла в неблагополучной семье. Мать и отец часто пили, казахстанке самой приходилось заботиться о сестре и братьях. После окончания школы она смогла поступить в вуз.

Несмотря на трудности, Замира получила диплом и начала взрослую жизнь. Девушка мечтала найти работу по специальности и удачно выйти замуж.

"По профессии я педагог, трудоустроиться в школу не получилось. Я пошла работать продавцом в торговый центр. Там я и познакомилась с Русланом. Его друг имел несколько бутиков мужской одежды, он был постоянным клиентом.

Я сразу поняла, что он из состоятельной семьи. Однажды мы с ним разговорились, он пригласил меня в кафе. Наши отношения очень быстро развивались, он дарил мне дорогие подарки и красиво ухаживал", - рассказывает казахстанка.

Молодые люди встречались больше года, позже Руслан сделал любимой предложение. Казахстанка ответила согласием и готовилась к встрече с родителями будущего мужа.

По словам Замиры, свекрови она сразу не понравилась. Женщина вела себя грубо и откровенно унижала девушку. После свадьбы ее отношение не изменилось.

"У нас была очень пышная свадьба, после торжества мы стали жить с родителями Руслана. Я занималась домашними делами. Моя свекровь имеет сеть кафе и некоторое время спустя взяла меня на работу. Однако она не доверила мне административные вопросы, сейчас я мою полы и посуду. Иногда приходится быть официанткой. Мать мужа постоянно контролирует мою работу", - делится казахстанка.

Замира пробовала поговорить об этом со своим мужем. Однако Руслан считает, что она должна помогать матери и ничего унизительного в ее работе нет.

Девушке обидно, что родной человек ее не защищает. Она не знает, как улучшить отношения со свекровью и добиться ее расположения.

"После работы мне приходится заниматься домашним хозяйством. Я очень сильно устаю и не только физически. Меня обижает, что свекровь ведет себя со мной очень грубо. Она может оскорбить меня в присутствии других людей, коллеги смеются надо мной. Сейчас я очень хочу забеременеть, думаю, что после этого свекровь отстанет от меня. Жизнь в богатой семье оказалась не такой, какой я себе ее представляла", - говорит молодая женщина.