"Увольняйся или разводимся": казахстанской стюардессе муж-бизнесмен поставил ультиматум

Стюардесса. Иллюстративное фото: pexels.com

Мадина очень любит свою профессию. Казахстанка уже более пяти лет работает стюардессой на международных рейсах. Однако после замужества появились серьезные проблемы. Ее супруг требует, чтобы она уволилась и уделяла время семье, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина родилась и выросла в благополучной семье. Ее отец - архитектор, мать - преподаватель в университете. Родители старались дать хорошее образование своим детям, уделяли внимание их воспитанию. Казахстанка всегда мечтала стать стюардессой, для нее было важно добиться этой цели.

"После окончания вуза я прошла специальный курс для бортпроводниц. Изучала английский, сдавала тест на психологическую устойчивость. После тщательного отбора меня взяли на работу. Я до сих пор помню свой первый полет, это было сказочно. Родные всегда поддерживали меня", - рассказывает казахстанка.

Мадина часто бывает в европейских странах. На одном из рейсов она познакомилась с Ардаком. Мужчина сразу понравился девушке. Он был очень настойчивым и романтичным. Стал красиво ухаживать за ней, вскоре между ними завязались любовные отношения.

"Ардак - успешный бизнесмен. Он очень добрый и внимательный. Всегда старается встретить меня после рейса. Мы несколько раз отдыхали за рубежом. После полутора лет отношений он сделал мне предложение. Я ответила согласием", - говорит Мадина.

Проблемы между молодыми людьми начались после свадьбы. Муж стал требовать, чтобы Мадина уволилась с работы и уделяла время семье. Ему не хочется, чтобы любимая постоянно была в командировках. К тому же мужчина мечтает о детях.

"По контракту я не имею права рожать в ближайшее пять лет. К тому же я очень люблю небо, мне нравится бывать в разных странах. Сейчас у нас очень напряженные отношения. Он говорит, что разведется со мной, если я не уволюсь с работы", - в отчаянии отмечает казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2016633-uvolnyaysya-ili-razvodimsya-kazahstanskoy-styuardesse-muzh-biznesmen-postavil-ultimatum/