Девушка-пилот из Усть-Каменогорска: На своего молодого человека я упала с неба
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Юлия Томилова родилась и выросла в Семее, а два года назад переехала в Усть-Каменогорск. Ей 23 года, она прыгает с парашютом и садится за штурвал самолета. Девушка рассказала о своих интересах, передает Yk-news.kz.
С первого взгляда ни за что не подумаешь, что эта нежная и утонченная 23-летняя девушка, которая предпочла сферу частного предпринимательства, чтобы иметь возможность как можно больше времени уделять домашнему уюту, выбрала для себя весьма экстремальные увлечения.
"Первый раз я прыгнула с парашютом, когда мне было 18 лет. Потом уже в Усть-Каменогорске я присоединилась к парашютному клубу "Леген", где ребята летают также на мотопарапланах", - рассказывает Юлия.
Перед каждым прыжком парашютисты проходят обязательную подготовку. И неважно, впервые человек решился на прыжок или в сотый раз.
Девушка признается, что ей безумно нравится чувствовать себя в свободном полете. За пять лет она совершила 49 прыжков с парашютом с высоты от 800 до нескольких тысяч метров.
Кстати, благодаря парашютному спорту Юлия действительно оказалась на "седьмом небе от счастья".
"Это очень забавная история. Со своим молодым человеком я встретилась на занятиях. Вернее, я просто в прямом смысле упала на него с неба. Меня немного отнесло от того участка, где я должна была приземлиться. И я случайно попала на парашютиста, который уже закончил прыжок и как раз собирал свой рюкзак. Так мы и познакомились", - говорит девушка.
А вот о самолетах Юлия мечтала еще со школы.
"При этом у меня никогда не возникало мысли пойти в будущем учиться на стюардессу. Я понимала внутри себя, что мне бы понравилось летать, именно управляя, а не просто находиться на борту", - отмечает жительница Усть-Каменогорска.
Повзрослев, Юлия стала искать возможность для воплощения своей мечты.
"Шанс попасть в кабину пилотов даже при наличии каких-то связей практически равен нулю. И тогда я собралась и поехала в Алматы - записываться в учебный центр, где совершают полеты. Мне было тогда 20 лет", - делится девушка.
Юлия всерьез начала готовить себя к полетам, тренировалась на авиасимуляторах Boeing 737. Позже она начала совершать настоящие вылеты.
"Я стала летать на маленьких учебных пятиместных самолетах Cessna 172, которые в основном используются для авиапрогулок и непродолжительных перелетов. Попробовать себя в качестве пилота на них может практически любой желающий. Эти самолеты очень маневренные.
И некоторые мои знакомые пилоты иногда любят их наклонять, опускать носом вниз, переворачивать в воздухе. Я даже участвовала в таких трюках — и вот тогда было страшно: дыхание останавливается, но все равно классно. Правда, сама я, наверное, нескоро решусь исполнить нечто подобное", - говорит девушка.
На сегодняшний день, находясь за штурвалом, Юлия осуществила более 20 перелетов длительностью от 20 минут до двух часов.
При этом девушка отмечает, что авиация не терпит частичной занятости.
"Такая работа определенно занимает большую часть жизни: частые и длительные поездки, командировки. Я не готова к такому режиму. Поэтому не рассматриваю в будущем профессию пилота. По крайней мере, сейчас.
Все-таки я больше человек домашний и хочу максимально уделять время семье. К тому же мне кажется, если я уйду в это с головой, то быстро могу перегореть. Поэтому пока полеты остаются в моей жизни в качестве хобби. Но, тем не менее, в ближайших планах значится: "Полетать на "кукурузнике" Ан-2", - резюмировала Юлия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2002428-devushka-pilot-iz-ust-kamenogorska-na-svoego-molodogo-cheloveka-ya-upala-s-neba/