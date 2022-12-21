Девушка-пилот из Усть-Каменогорска: На своего молодого человека я упала с неба

Юлия Томилова. Фото: из личного архива/yk-news.kz

Юлия Томилова родилась и выросла в Семее, а два года назад переехала в Усть-Каменогорск. Ей 23 года, она прыгает с парашютом и садится за штурвал самолета. Девушка рассказала о своих интересах, передает Yk-news.kz.

С первого взгляда ни за что не подумаешь, что эта нежная и утонченная 23-летняя девушка, которая предпочла сферу частного предпринимательства, чтобы иметь возможность как можно больше времени уделять домашнему уюту, выбрала для себя весьма экстремальные увлечения.

"Первый раз я прыгнула с парашютом, когда мне было 18 лет. Потом уже в Усть-Каменогорске я присо­единилась к парашютному клубу "Леген", где ребята летают также на мотопарапланах", - рассказывает Юлия.

Перед каждым прыжком парашютисты проходят обязательную подготовку. И неважно, впервые человек решился на прыжок или в сотый раз.

Девушка признается, что ей безумно нравится чувствовать себя в свободном полете. За пять лет она совершила 49 прыжков с парашютом с высоты от 800 до нескольких тысяч метров.

Кстати, благодаря парашютному спорту Юлия действительно оказалась на "седьмом небе от счастья".

"Это очень забавная история. Со своим молодым человеком я встретилась на занятиях. Вернее, я просто в прямом смысле упала на него с неба. Меня немного отнесло от того участка, где я должна была приземлиться. И я случайно попала на парашютиста, который уже закончил прыжок и как раз собирал свой рюкзак. Так мы и познакомились", - говорит девушка.

А вот о самолетах Юлия мечтала еще со школы.

"При этом у меня никогда не возникало мысли пойти в будущем учиться на стюардессу. Я понимала внутри себя, что мне бы понравилось летать, именно управляя, а не просто находиться на борту", - отмечает жительница Усть-Каменогорска.

Повзрослев, Юлия стала искать возможность для воплощения своей мечты.

"Шанс попасть в кабину пилотов даже при наличии каких-то связей практически равен нулю. И тогда я собралась и поехала в Алматы - записываться в учебный центр, где совершают полеты. Мне было тогда 20 лет", - делится девушка.

Юлия всерьез начала готовить себя к полетам, тренировалась на авиасимуляторах Boeing 737. Позже она начала совершать настоящие вылеты.

"Я стала летать на маленьких учебных пятиместных самолетах Cessna 172, которые в основном используются для авиапрогулок и непродолжительных перелетов. Попробовать себя в качестве пилота на них может практически любой желающий. Эти самолеты очень маневренные.

И некоторые мои знакомые пилоты иногда любят их наклонять, опускать носом вниз, переворачивать в воздухе. Я даже участвовала в таких трюках — и вот тогда было страшно: дыхание останавливается, но все равно классно. Правда, сама я, наверное, нескоро решусь исполнить нечто подобное", - говорит девушка.

На сегодняшний день, находясь за штурвалом, Юлия осуществила более 20 перелетов длительностью от 20 минут до двух часов.

При этом девушка отмечает, что авиа­ция не терпит частичной занятости.

"Такая работа определенно занимает большую часть жизни: частые и длительные поездки, командировки. Я не готова к такому режиму. Поэтому не рассматриваю в будущем профессию пилота. По крайней мере, сейчас.

Все-таки я больше человек домашний и хочу максимально уделять время семье. К тому же мне кажется, если я уйду в это с головой, то быстро могу перегореть. Поэтому пока полеты остаются в моей жизни в качестве хобби. Но, тем не менее, в ближайших планах значится: "Полетать на "кукурузнике" Ан-2", - резюмировала Юлия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2002428-devushka-pilot-iz-ust-kamenogorska-na-svoego-molodogo-cheloveka-ya-upala-s-neba/