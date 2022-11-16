"Люди сами скидывали мне деньги": казахстанец рассказал, как "заработал" около 100 млн тенге

Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Шесть лет лишения свободы получил казахстанец по делу с около 100 пострадавшими и ущербом в 99 млн тенге. Сейчас мужчина отбывает наказание в акмолинской колонии. Он решил поделиться, как пошел на обман, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Андрей (имя изменено - прим. ред.) мог бы легко реализовать себя в правовом поле. Он хорошо учился в школе, был одним из лучших, кто владел IT-технологиями.

Именно это помогло ему устроиться на работу специалистом государственных закупок. Однако казахстанец не переставал искать себе дело поприбыльней и поинтересней. В свободное время изучал соцсети и покупательский спрос.​

Определившись с направлением, в ​Instagram он создал онлайн-магазин, дал объявление о доставке сотовых телефонов с ОАЭ по привлекательной цене. Желающие приобрести недорогие гаджеты не заставили себя долго ждать.

"Я был сам удивлен, насколько наивны люди. Я ничего у них не вымогал, не уговаривал. Я заключал фиктивные договоры в основном на поставку iPhone. Доверчивые люди делали заказы и производили 100-процентную оплату за несуществующие телефоны.

Были даже случаи, когда я говорил, что поставка сорвалась по непонятной причине, а мне скидывали повторно такую же сумму", - признается заключенный акмолинской колонии.

Так продолжалось около 8 месяцев. Для "работы" Андрею нужен был лишь компьютер и пара телефонов. Вместе с азартом пришел и вкус денег, вернее, призрачное понятие легкости их заработка.

Десятки обманутых людей уже не смущали предприимчивого дельца, средства сами ежедневно падали на счет. ​

"Наверное, какое-то чутье все же у меня было. Недели за три до моего ареста я думал, что надо остановиться,​ чувствовал, что за мной скоро придут", - говорит мужчина.

В июле 2020 года его задержали. По делу было около ста потерпевших, ​многомиллионный иск и 6-летний срок за интернет-мошенничество.

"С моими возможностями, профессиональными навыками и знаниями, если вернуть время, я бы никогда не пошел по такому пути, а смог бы реализовать себя и заработать деньги честно. Смог бы помочь маме поднять на ноги единственную сестренку", - пришел к выводу осужденный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1997274-lyudi-sami-skidyvali-mne-dengi-kazahstanets-rasskazal-kak-zarabotal-okolo-100-mln-tenge/