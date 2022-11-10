"Начала гулять": казахстанка бросила шестерых детей

Дети. Иллюстративное фото: pexels.com

В Западно-Казахстанской области три года назад женщина бросила своих шестерых детей. Сейчас все они не хотят видеть свою биологическую мать. 44-летний глава семейства Гумар Коштаев рассказал, что им пришлось пережить, передает "Мой город".

Многодетный отец родом из села Бостандык Казталовского района. Там он женился на односельчанке, у них появились на свет шестеро детей. Из-за отсутствия работы семья решила переехать в Уральск.

"Снимали жилье, я устроился на работу с графиком сутки через двое. Чтобы заработать больше, пропадал на работе по двое - трое суток, нужно было кормить семью. Жена тогда оставалась дома с детьми.

Позже я узнал, что она пристрастилась к выпивке и начала гулять. Мне соседка рассказала, что, когда я ухожу из дома, жена закрывает наших детей и уходит. Тогда я не знал, как сохранить семью и предложил ей переехать в родное село, но она не согласилась", - рассказывает Гумар Коштаев.

Мужчина сам поехал в Бостандык в надежде, что супруга одумается и приедет к нему, ведь платить за квартиру ей было бы нечем. Но все обернулось иначе.

Пока мужчина подыскивал работу, его жена привела всех детей в отдел полиции и отказалась от них. Ее в итоге ограничили в родительских правах, а детей передали отцу.

Гумар говорит, что ни о чем не жалеет, ведь позже он встретил женщину, которая заменила детям родную мать.

"Я так переживал, думал, как я один со всем справлюсь. У меня шестеро детей: пять девочек и сын. Есть пожилая мать. Вы только представьте, как всем моим пяти дочерям нужна была мама. Тем не менее, я жил в своем поселке с матерью и воспитывал ребятню.

Однажды одноклассник поделился номером одной женщины из села Комекши Казталавского района. Мы с ней начали переписываться, созваниваться. Как выяснилось, у нее тоже личная жизнь не сложилась, есть двое детей. На протяжении 12 лет ее сожитель издевался над ней, избивал и очень много пил. Мы решили создать семью, но не знали еще, как это у нас получится", - поделился житель ЗКО.

Многодетный отец рассказал, что ему предложили переехать в село Бирлик Таскалинского района. Там при поддержке акимата предоставили дом и работу. А позже один из предпринимателей совместно с волонтерами купили ему дом.

Гумар и Сыргалым уже почти два месяца живут вместе. У них теперь восемь детей и свой угол.

"Сыргалым - это золото в нашей семье. Родная мать никогда не дарила столько ласки и тепла нашим детям. Они ходили грязными и неухоженными. Мало того, она еще их и била. А Сыргалым даже не повышает голоса. Они все ее называют мамой, а для ее дочерей я стал папой.

Прихожу вечером с работы, дома всегда чисто, уютно, приготовлен ужин. Дети довольные. Смотрю на них, они все крутятся возле Сыргалым", - говорит многодетный отец.

Старшие дети не хотят вспоминать родную мать, а младшие уже и не помнят о ее существовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1996608-nachala-gulyat-kazahstanka-brosila-shesteryh-detey/