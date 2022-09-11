"Я была в шоке": казахстанка неожиданно узнала, что ее муж спит с женщинами за деньги

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До недавних пор казахстанка считала свою семью идеальной. Любящий муж, здоровые дети и домашний уют. Однако раскрывшаяся правда о супруге разрушила ее жизнь. Акмарал узнала, что ее любимый человек оказывает интим-услуги за деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка вышла замуж шесть лет назад. Сейчас вместе с супругом Султаном воспитывают двоих детей. Сама женщина работает в школе, муж трудится медбратом в поликлинике.

Им пришлось много времени копить первоначальный взнос за ипотеку. В результате в прошлом году семья переехала в свою квартиру.

"У нас обычная семья. Есть свои проблемы и трудности. Оба работаем, благодаря стабильному доходу ни в чем особо не нуждаемся. Дети еще маленькие, они ходят в сад. Их воспитанием в основном занимается свекровь. В свободное время я подрабатываю репетитором", - рассказывает Акмарал.

По словам казахстанки, полтора года назад финансовое положение их семьи улучшилось. Ее супруг Султан помимо основной работы нашел подработку. Говорил, что дежурит по ночам в местной больнице, ему хорошо платят, а благодарные пациенты дают деньги и другие презенты.

Акмарал была рада этому и планировала обновить мебель в квартире. Однако потом правда всплыла наружу.

"Как выяснилось, мой муж мне изменяет. К тому же у него не одна любовница, их много. Об этом мне рассказал его друг Арман. На тот момент он был пьян, но его слова не давали мне покоя. Я никогда не рылась в телефоне Султана, мы уважали границы друг друга. Однако в ту ночь мне пришлось это сделать. Правда оказалась очень жестокой, я была в шоке", - делится казахстанка.

Акмарал нашла в телефоне супруга номера незнакомых женщин. Прочитала их сообщения и все поняла. Ее муж оказывал интим-услуги за деньги. Мужчина открыто называл цены и свои условия.

Казахстанка долгое время не могла поверить в то, что ее супруг занимается проституцией.

"Я не решилась сразу поговорить с мужем, мне было очень больно. Однако супруг сам все понял. Оказывается, сначала у него появилась любовница в поликлинике. Она была женщиной в возрасте, которой хотелось интима. После секса она давала ему деньги в качестве подарка. Покупала одежду и угощала в дорогих ресторанах.

Тогда Султан решил зарабатывать таким способом. Устроился на работу в больницу с этой целью. Там у него появились постоянные клиентки. Он уже без стеснения открыто называл свою цену и выполнял любые прихоти", - говорит женщина.

Султан просил прощения у супруги и обещал начать новую жизнь. Мужчина оправдывался тем, что все деньги приносил домой. Сейчас супруги живут раздельно. Акмарал до сих пор не понимает, почему ее любимый опустился до этого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1986936-ya-byla-v-shoke-kazahstanka-neozhidanno-uznala-chto-ee-muzh-spit-s-zhenschinami-za-dengi/