"Повышение взамен на секс": начальник мужа предложил казахстанке стать любовниками

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Казахстанка переживает трудное время. Несколько месяцев назад на работе у мужа назначили нового директора. Супруг смог найти общий язык с руководителем, поэтому он стал частым гостем в их доме. Однако вылилось это в то, что начальник предложил Раисе стать его любовницей, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка вышла замуж два года назад. Пока супруги решили не спешить с детьми. Молодые люди хотят сначала встать на ноги, обзавестись собственным жильем и купить машину.

Девушка работает мастером маникюра. У нее есть постоянные клиенты, поэтому зарабатывает хорошо. Ее муж руководит отделом в строительной компании. Он мечтает построить карьеру и добиться успеха.

"Несколько месяцев назад на работе мужа произошли кадровые перестановки. Назначили нового директора. Аскар мечтает быть его заместителем. Я тоже думаю, что мой супруг заслуживает эту должность. Он очень исполнительный и умный. Его отдел - один из лучших в компании. К тому же это место давно уже свободно", - делится казахстанка.

Мужу Раисы удалось за короткое время найти общий язык с руководителем. Мужчины стали тесно общаться и дружить.

Аскар пригласил начальника в гости, хотел познакомить с женой. В тот день казахстанка накрыла богатый стол и старалась угодить дорогому гостю.

"Начальника мужа зовут Темирлан. Его перевели из другого города. Раньше был женат, сейчас в разводе. Он оказался веселым и разговорчивым человеком. Однако его взгляд меня смущал. Он смотрел на меня так, как будто бы раздевал глазами. Весь вечер говорил мне комплименты и хвалил мою еду", - рассказывает Раиса.

После знакомства Темирлан стал часто бывать в гостях у супругов. При этом, пока муж не видел, гладил Раису и даже пытался поцеловать.

Сначала молодая женщина воспринимала его домогательства за шутки, потом стала отвергать приставания. Недавно Темирлан вовсе предложил ей стать любовниками. За секс с ней он готов сделать Аскара своим заместителем.

"Предложение Темирлана о повышении взамен на секс меня шокировало. Я люблю мужа и изменять ему не хочу. Но в случае моего отказа Аскар может остаться без работы. Я не знаю, что делать. Визиты Темирлана в наш дом меня раздражают. Я ничего не сказала супругу, ведь неизвестно, как он отреагирует", - отмечает девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1986935-povyshenie-vzamen-na-seks-nachalnik-muzha-predlozhil-kazahstanke-stat-lyubovnikami/