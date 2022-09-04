"Терплю ради денег": отец заставляет казахстанку делать то, что ей не нравится

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Динара часто чувствует себя очень одинокой. Около десяти лет назад ее родители развелись, отец ушел к молодой любовнице. Мать скончалась от горя. Сейчас казахстанке приходится общаться с детьми отца от второго брака и заботиться о них. Иначе ее могут лишить финансовой поддержки, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители Динары поженились очень рано. Во время родов у матери девушки были осложнения, забеременеть вновь она больше не смогла. Супруг не хотел мириться с этим: он всегда мечтал о сыне.

Спустя некоторое время он стал заводить любовниц. Слезы и мольбы жены на него не действовали, в конце концов он вовсе ушел из семьи. Развод с любимым мужчиной пережить мать Динары не смогла.

"Мои родители развелись, когда мне было 11 лет. Я помню как мама не вставала с постели. Обо мне заботились тетя и бабушка. Потом мама умерла. В этот день я поняла, что осталась совсем одна. При живом отце я стала сиротой", - рассказывает казахстанка.

Сначала она жила с родителями матери. Дедушка с бабушкой заботились о ней. Отец периодически приезжал и материально помогал. В 11 классе умер дедушка Динары, здоровье бабушки тоже ухудшилось. Отцу пришлось забрать дочь в свою семью.

"Мачеха не обрадовалась моему переезду. Она до сих пор считает меня чужим человеком в доме. Кстати, родить сына отцу она тоже не смогла, у нее две дочери. После школы я выиграла грант зарубежного вуза. Сейчас учусь в Англии, в будущем стану архитектором", - делится девушка.

Динара полностью финансово зависит от отца. Несмотря на то, что она учится бесплатно, денег за границей требуется немало.

При этом отец настаивает, чтобы дочь тесно общалась со сводными сестрами и заботилась о них. Каникулы ей приходится проводить вместе с ними. Она помогает мачехе в домашних делах. Казахстанка часто терпит унижения и оскорбления со стороны жены отца, но жаловаться не может.

"Мачеха увела папу из семьи, из-за нее скончалась моя мама. Как я могу подружиться с ней? Отец этого не понимает, он хочет, чтобы я была приветливой. Часто пугает, что не будет помогать. Поэтому я терплю ради денег. Лживо улыбаюсь и притворяюсь заботливой сестрой", - признается девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1985983-terplyu-radi-deneg-otets-zastavlyaet-kazahstanku-delat-to-chto-ey-ne-nravitsya/