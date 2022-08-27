"Я поплатилась за зависть": казахстанка, убившая невестку, потеряла покой

Иллюстративное фото: pexels.com

Осужденная, отбывающая наказание в женской колонии в селе Шуак Жарминского района Абайской области, спустя 9 лет заключения встретилась с семьей. Близкие приехали специально, чтобы постараться простить ее за убийство родственницы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Заключенную навестили в колонии родные, которые раньше к ней не приезжали, потому что она убила жену старшего брата.

Семья приехала, чтобы поговорить и попробовать простить женщину.

"Я поплатилась за свою зависть. Оглядываясь назад, я сожалею о многих вещах. Я хотела все скрывать, но беспокойные ночи и совесть не давали мне жить. После чего я призналась в совершении преступления", - рассказала осужденная.

Женщину осудили на 16 лет лишения свободы. Она уже отбыла 9 лет наказания. Все это время ее посещала только мать.

Для заключенной было неожиданностью, когда на встречу к ней приехал сын убитой. Обнявшись, они долго плакали. Казахстанка просила прощения.

Отмечается, что на сегодняшний день в женской колонии отбывают наказание около 200 осужденных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1985158-ya-poplatilas-za-zavist-kazahstanka-ubivshaya-nevestku-poteryala-pokoy/