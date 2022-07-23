"Называют подкаблучником": казахстанца угнетает работа под руководством жены

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Бауыржан несколько месяцев назад устроился на новую работу. Но такие изменения не радуют казахстанца, потому что теперь он трудится под руководством своей супруги, из-за этого в семье начались скандалы, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауыржан - самый старший ребенок в семье, родители всегда возлагали на него большую ответственность.

После окончания школы ему пришлось идти работать, думать об учебе возможности не было. Из-за отсутствия образования казахстанцу приходилось выполнять "черную" работу.

Ранее он трудился на стройке, но в прошлом году был вынужден уйти из-за проблем со здоровьем.

"Я женат, у меня двое детей. Сразу найти работу полегче не удалось. Я сидел дома, заботился о детях. Позже жена предложила устроиться к ней на работу. Она - старший сотрудник в медицинском учреждении, я согласился. Сейчас жалею об этом", - рассказывает Бауыржан.

На данный момент мужчина - разнорабочий. Иногда ухаживает за цветами, помогает сантехникам и электрикам, делает косметический ремонт в кабинетах и выполняет другие поручения начальства. Прямым руководителем Бауыржана является его жена.

Как бы казахстанец не старался, угодить супруге не может. Она постоянно недовольна его работой и свои претензии высказывает прилюдно.

"Каждый понедельник у нас собрание. Жена постоянно кричит на меня и ругает. В эти моменты мне тоже хочется показать характер, однако я держусь. Из-за этого дома тоже бывают ссоры. Я прошу супругу не кричать на меня при других людях, но она будто меня не слышит", - говорит мужчина.

Бауыржан с большим трудом ходит на работу. Особенно ему стыдно перед коллегами. Мужчины смеются над ним и в шутку называют подкаблучником.

"Сантехники и электрики часто собираются после работы, у них своя компания. Однако в свой круг они меня не берут. Боятся, что я расскажу жене что-то нехорошее о них. Меня эта ситуация угнетает", - делится казахстанец.

Бауыржан рад бы уволиться с работы, однако большой кредит не позволяет этого сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1979782-nazyvayut-podkabluchnikom-kazahstantsa-ugnetaet-rabota-pod-rukovodstvom-zheny/