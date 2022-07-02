"Еще нет и 40 дней": отец казахстанки собрался жениться сразу после смерти супруги

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Казахстанка тяжело переживает смерть матери. Сейчас семья готовится к 40 дням. Недавно Замиру потряс еще один удар. Отец сообщил, что намерен жениться. Мужчина боится остаться один в старости, при этом другие родственники его поддерживают, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители Замиры поженились совсем молодыми. Маме было всего 20 лет, когда она родила первого ребенка. Всего в семье три дочери. Супруги построили большой дом и открыли свое дело. На жизненном пути многое пережили, однако смогли сохранить любовь и взаимопонимание.

"Я никогда не видела, чтобы родители ругались и кричали друг на друга. Отец с заботой относился к маме, он никогда не упрекал ее, что она не родила ему сына. Всегда был терпеливым и спокойным. Благодаря бизнесу мы никогда ни в чем не нуждались. Мама занималось домом, летом сажала цветы и овощи", – рассказывает казахстанка.

Полтора года назад врачи обнаружили у женщины рак желудка. Она долгое время лечилась, однако положительного эффекта не было. Отец Замиры неоднократно обращался к зарубежным специалистам. К сожалению, спасти жену ему не удалось.

"Диагноз мамы был для нас большим ударом. Мы надеялись, что произойдет чудо, но его не случилось. Она сильно болела, лекарства не помогали. Сейчас мы тяжело переживаем ее смерть. Отец старается не показывать свои чувства, но я понимаю, что ему тоже очень трудно. Мы все находимся рядом с ним", – делится Замира.

Недавно отец казахстанки собрал самых близких и поделился своими планами на будущее. Мужчина сообщил, что намерен жениться после 100 дней со смерти жены.

Решение папы ударило в самое сердце молодой женщины. Она не понимает, почему отец так спешит. Самое обидное, что родственники поддерживают его женитьбу.

Сейчас Замира и ее сестры стараются отговорить отца от нового брака. Они хотят, чтобы прошло хотя бы несколько лет.

"Я считаю, что отец предал маму и нас. В этом году ему исполнится 60 лет. Он говорит, что боится в старости остаться один. Ведь есть мы, он не будет без заботы и любви. К тому же, еще нет и 40 дней, как мама ушла. Разве можно сейчас думать о новой жене?

Братья и сестры папы на его стороне, они даже готовы заняться поиском достойной кандидатуры. Я не знаю, как буду общаться с отцом дальше. Мы не сможем принять другого человека в свою семью", – признается казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1976393-esche-net-i-40-dney-otets-kazahstanki-sobralsya-zhenitsya-srazu-posle-smerti-suprugi/