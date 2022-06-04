"Требует вернуть сына в детдом": казахстанца шокировало заявление жены

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Жена казахстанца сейчас находится в положении. Молодые люди готовятся к рождению ребенка. Из-за беременности характер женщины сильно изменился. Недавно супруга шокировала мужчину своим заявлением. Будущая мама намерена вернуть приемного сына обратно в детдом, так как хочет посвятить свою жизнь родному ребенку, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик женился восемь лет назад. Он вместе с будущей женой окончил один вуз. Молодой человек всегда с нежностью относился к своей избраннице. Через год после начала отношений пара поженилась и создала семью.

"Акбота очень красивая и добрая девушка. У нее мягкий характер, несмотря на это, она хороший специалист. Мы учились на экономистов, после университета смогли быстро найти работу", - рассказывает Берик.

После свадьбы супруги решили жить вместе с родителями мужчины. Акбота смогла найти общий язык со свекровью, поэтому особых проблем не возникало.

Молодая невестка работала и успевала вести домашнее хозяйство. При этом всегда мечтала стать матерью и подарить любимому ребенка.

"Мы долгое время не могли зачать ребенка, даже обращались к зарубежным специалистам. Никаких проблем со здоровьем у нас не нашли. Из-за этого Акбота постоянно плакала и устраивала истерики. Я не знал, как поддержать ее. Жена предлагала развестись, но разрушать семью я не хотел, я люблю свою жену. Поэтому мы решили усыновить ребенка из детского дома", - говорит мужчина.

Супруги после долгих процедур усыновили двухлетнего мальчика. Ребенок был внешне похож на Берика. Мужчина смог всем сердцем полюбить его, старался уделять сыну много времени. Акбота тоже радовалась пополнению в семье, заботилась и воспитывала ребенка.

"В этом году нашему сыну исполнилось пять лет. Мы шикарно отметили его день рождения. А недавно узнали, что Акбота забеременела. Естественно, это стало для нас неожиданностью. Мы ведь уже не надеялись, что у нас будет родной ребенок. Жена была счастлива, она сразу встала на учет к специалистам. Однако я стал замечать, что супруга охладела к сыну", - делится казахстанец.

По словам Берика, жена стала очень раздражительной и капризной. Она перестала заботиться о ребенке. А недавно женщина потребовала, чтобы супруг вернул мальчика обратно в детдом. Слова любимой его шокировали.

"Мои родители очень привязались к ребенку, я тоже его сильно люблю. Жена требует вернуть сына в детдом, но я этого делать не собираюсь. Ребенок - не вещь, я хочу, чтобы супруга поняла это. Сейчас воспитанием сына занимается моя мама. Надеюсь, что со временем Акбота одумается", - отметил Берик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1972341-trebuet-vernut-syna-v-detdom-kazahstantsa-shokirovalo-zayavlenie-zheny/