"Муж затащил в постель подругу дочери": молодая любовница разрушает семью казахстанки

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Недавно жизнь казахстанки по имени Динара превратилась в настоящий кошмар. Женщина застала мужа в объятиях молодой любовницы. Соперницей оказалась близкая подруга ее дочери, передает корреспондент NUR.KZ.

Динара вышла замуж 20 лет назад. Вместе с мужем воспитывают троих детей. Старшей дочери 19 лет, она учится в университете. Младший сын окончил восьмой класс. Женщина всегда дорожила своей семьей, поэтому старалась уделять родным много времени.

"За 20 лет совместной жизни мы с Тимуром многое пережили. Было время, когда снимали жилье. Дети часто болели, приходилось трудиться на нескольких работах. Влезали в долги, брали кредиты. Только пять лет назад смогли полностью наладить свой быт. У нас есть постоянная работа, хороший доход. Конечно, мы не особо богатые, но на жизнь не жалуемся", - рассказывает казахстанка.

Друзья детей часто бывают в гостях, женщина к ним относится очень доброжелательно. Особенно подруги дочери Маржан периодически ночуют у них. Девушки вместе занимаются и секретничают.

"У дочери есть подруга Айман. Она очень эффектная и веселая девушка. Она часто приходит к нам, чувствует себя у нас как дома. Принимает душ, ходит в коротких шортах. Однако я не думала, что мой муж обратит внимание на ровесницу своей дочери", - говорит Динара.

По словам женщины, о секрете своего супруга она узнала случайно. В тот день ей нездоровилось на работе. Она отпросилась у начальника и поехала домой. Днем ранее супруг вернулся с вахты и отдыхал. Динара планировала уделить ему время.

"Все случилось как в анекдоте, однако смешно мне не было. Я застала мужа в постели с Айман. Они не ожидали, что я вернусь рано. Меня шокировал Тимур, он спал с девушкой, которая годится ему в дочери. Естественно, был жуткий скандал, они просили прощения. Однако предательство забыть сложно, тем более, когда муж затащил в постель подругу дочери", - делится женщина.

Сейчас Динаре невыносимо жить в одном доме с супругом. Она не может простить ему измену. После этого случая Айман перестала приходить к ним в гости, однако женщине кажется, что муж до сих пор встречается с ней.

"Наши дети не знают о случившемся, но они видят, что родители охладели друг к другу. Старшая дочь сильно переживает. У меня не хватает смелости рассказать им правду. Мне кажется, что развод не за горами. Главное, чтобы дети не пострадали", - резюмирует Динара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1971216-muzh-zataschil-v-postel-podrugu-docheri-molodaya-lyubovnitsa-razrushaet-semyu-kazahstanki/