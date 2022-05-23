"Глаз иногда дергается": казахстанка откровенно рассказала о браке с иностранцем

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Алена Гончарова из Усть-Каменогорска познакомилась со своим будущим мужем на работе. Пара уже вместе более 8 лет. Несмотря на расстояние, разницу менталитетов и языковой барьер, молодые люди смогли построить семью и стать счастливыми, передает YK-news.kz.

Алена рассказывает, что познакомилась с Тьерри в 2014 году. Тогда она работала на казахстанско-французском заводе в Усть-Каменогорске.

Все программное обеспечение было на английском языке, поэтому пользоваться приборами сотрудников учили англоязычные французы. Девушка решила вплотную заняться изучением английского.

Однажды ей срочно понадобился совет по работе.

Алена Гончарова-Пуэдрас. Фото: из личного архива

"Поблизости был только Тьерри, но я сомневалась, стоит ли к нему обращаться за помощью, потому что он казался мне странным. А виной всему все тот же английский. Тьерри - большой шутник, когда он говорил что-то отвлеченное в процессе работы, я по причине недостаточного знания английского не понимала, о чем он вообще.

Но рабочий момент требовал немедленной консультации, и я подошла к нему. И, к своему удивлению, получила такой внятный и развернутый ответ, что с того дня по любому вопросу обращалась только к нему", - рассказывает казахстанка.

Молодой физик-инженер стал для Алены не только надежным коллегой, но и наставником в изучении английского.

"Мы подружились. Мне нравилось быть уверенной в том, что рядом есть человек, на которого я могу положиться. С Тьерри у меня появилась возможность практиковать английский язык, а позже - начать изучать французский", - продолжила молодая женщина.

Постепенно молодые люди сблизились. Но Алене было непросто решиться на серьезные отношения, потому что ее первый брак завершился разводом.

"К тому же после того, как у Тьерри закончился контракт по работе в Усть-Каменогорске и он вернулся во Францию, мы прошли через долгие отношения на расстоянии. Тогда доверие и верность стали ключевыми для нас.

Мы с сыном уезжали к Тьер­ри на каждые каникулы и праздники. Эти маленькие путешествия помогали нам узнавать культуру другой страны и углубляться в языковую среду. Сейчас сыну 11 лет, он свободно говорит на английском и французском языках", - отметила уроженка Усть-Каменогорска.

Через 4,5 года Алена и Тьерри поженились. Свадьбу пара устроила в родном городе женщины. А еще через год она с сыном переехала к супругу в город Гренобль, расположенный на юго-востоке Франции рядом с границей Италии.

Переезд в другую страну не внушал казахстанке страха. Но, по словам Алены, некоторые проблемы создал карантин 2020 года. К тому же у нее возник языковой барьер.

"Спросите: какой барьер, если мой муж француз? Все дело в том, что духовный контакт у нас возникает, только если мы общаемся на английском языке. Супруг прекрасно им владеет, так как долгое время жил в США, и еще немного говорит по-немецки. Английский - это наш язык взаимодействия. При разговоре на французском мы просто не воспринимаем друг друга. Вот такая странность", - отмечает молодая женщина.

Поэтому французский Алена использует в основном вне дома. По ее словам, в интернациональной семье важно быть дипломатом. Особенно стоит быть деликатной в вопросах политики и спорта. Чуткость и мудрость, по мнению собеседницы, являются залогом семейных ценностей.

"В нашей семье разница культур не чувствуется. Для нас семья - это команда, и все поддерживают друг друга. У нас царят любовь и уют. Обязанности по дому не на женских плечах, а на всех членах семьи.

У нас вообще такой уникальный тандем: что не любит делать муж, с удовольствием делаю я, и наоборот. Например, гладит белье в основном супруг. Он делает это быстрее и лучше меня", - признается уроженка Усть-Каменогорска.

Примечательно, что как такового распределения бытовых обязанностей у французов нет. Мальчиков и девочек воспитывают с детства по принципу "обслуживать себя" и уметь одинаково управляться с домашними делами.

"Ты женщина, и твое место на кухне" - здесь не услышишь. Французы - прекрасные шефы кулинарного искусства, даже если они этому не учились. Хотя у нас дома приготовление пищи - это мое, а муж - ценитель", - шутит Алена.

Причем стол у Алены и Тьерри тоже интернациональный: готовятся русские, французские, итальянские, казахские блюда.

"Из русской кухни мужу нравится все. Только вкус борща он не понимает. Говорит, свекла ему мешает. Но без свеклы и борща нет!" - поясняет казахстанка.

Благодаря взаимопониманию супруги прекрасно ладят в быту. В то же время Алена по-женски внесла определенные коррективы в домашние правила.

"Моему мужу пришлось привыкнуть не ходить по дому в уличной обуви и носить домашнюю одежду. Он просто был вынужден подстроиться, чтобы не слушать мои интересные истории о бактериях и микробах.

У меня два высших образования, так или иначе связанных с медициной, я химик и юрист-криминалист. По­этому к чистоте отношусь с особым тщанием. Опять же у меня на Родине никому в голову не придет ходить по дому обутым. Разуться у порога - само собой разумеющаяся вещь для меня. Для Тьерри теперь тоже", - с улыбкой добавляет Алена.

А вот вне дома отличий и особенностей достаточно. Многое во Франции Алену поначалу удивляло. Например, тот факт, что в общении французы почти не используют обращение "Вы".

"Я всегда "Выкаю". Согласитесь, у нас принято использовать в речи вежливое обращение. А во Франции довольно часто у людей это вызывает недоумение", - смеется Алена.

Оказалось, что у французов считается: если ты уже знаком с человеком, то можешь говорить ему "Ты" независимо от того, сколько лет собеседнику и какое положение он занимает.

Из неудобств жизни во Франции Алена отметила трудности при обращении в государственные социальные службы.

"К чему пришлось привыкнуть мне, так это к бюрократии. И то глаз иногда дергается. На то, чтобы получить какой-либо документ, уходят месяцы! Чтобы планово попасть к врачу - тоже. Последний раз я ждала приема у доктора полтора месяца. И это считается, что мне повезло.

Поэтому походы в больницу, как и отпуск, люди планируют едва ли не за год. Еще скажите, когда вам в последний раз понадобилось ваше свидетельство о рождении? Здесь это супернужный документ. Особенно для женщин, которые после замужества могут сменить фамилию.

В документах часто ставится фамилия женщины по мужу и в скобках девичья. Многие француженки после свадьбы даже оставляют свою девичью фамилию. У меня сейчас двойная фамилия - Гончарова-Пуэдрас", - говорит Алена.

Еще молодая женщина до сих пор привыкает к тому, что большинство магазинов и ресторанов во Франции по воскресеньям не работают.

Алена отмечает, что менталитет регионов Франции очень отличается, как и люди, живущие в разных уголках этой страны. Но все же всех французов объединяет "profiter du soleil" - "наслаждение солнцем", неспешность.

"Особенно это заметно по тому, как французы относятся к трапезе. Приемы пищи - это целая культура, когда "весь мир подождет". Поэтому все обедают с 12 до двух дня, а ужины начинаются с семи вечера на солнечной террасе или в парке", - резюмирует рассказчица.

Автор: Лилия Дроздова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1970527-glaz-inogda-dergaetsya-kazahstanka-otkrovenno-rasskazala-o-brake-s-inostrantsem/