"Глаз иногда дергается": казахстанка откровенно рассказала о браке с иностранцем
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Алена Гончарова из Усть-Каменогорска познакомилась со своим будущим мужем на работе. Пара уже вместе более 8 лет. Несмотря на расстояние, разницу менталитетов и языковой барьер, молодые люди смогли построить семью и стать счастливыми, передает YK-news.kz.
Алена рассказывает, что познакомилась с Тьерри в 2014 году. Тогда она работала на казахстанско-французском заводе в Усть-Каменогорске.
Все программное обеспечение было на английском языке, поэтому пользоваться приборами сотрудников учили англоязычные французы. Девушка решила вплотную заняться изучением английского.
Однажды ей срочно понадобился совет по работе.
"Поблизости был только Тьерри, но я сомневалась, стоит ли к нему обращаться за помощью, потому что он казался мне странным. А виной всему все тот же английский. Тьерри - большой шутник, когда он говорил что-то отвлеченное в процессе работы, я по причине недостаточного знания английского не понимала, о чем он вообще.
Но рабочий момент требовал немедленной консультации, и я подошла к нему. И, к своему удивлению, получила такой внятный и развернутый ответ, что с того дня по любому вопросу обращалась только к нему", - рассказывает казахстанка.
Молодой физик-инженер стал для Алены не только надежным коллегой, но и наставником в изучении английского.
"Мы подружились. Мне нравилось быть уверенной в том, что рядом есть человек, на которого я могу положиться. С Тьерри у меня появилась возможность практиковать английский язык, а позже - начать изучать французский", - продолжила молодая женщина.
Постепенно молодые люди сблизились. Но Алене было непросто решиться на серьезные отношения, потому что ее первый брак завершился разводом.
"К тому же после того, как у Тьерри закончился контракт по работе в Усть-Каменогорске и он вернулся во Францию, мы прошли через долгие отношения на расстоянии. Тогда доверие и верность стали ключевыми для нас.
Мы с сыном уезжали к Тьерри на каждые каникулы и праздники. Эти маленькие путешествия помогали нам узнавать культуру другой страны и углубляться в языковую среду. Сейчас сыну 11 лет, он свободно говорит на английском и французском языках", - отметила уроженка Усть-Каменогорска.
Через 4,5 года Алена и Тьерри поженились. Свадьбу пара устроила в родном городе женщины. А еще через год она с сыном переехала к супругу в город Гренобль, расположенный на юго-востоке Франции рядом с границей Италии.
Переезд в другую страну не внушал казахстанке страха. Но, по словам Алены, некоторые проблемы создал карантин 2020 года. К тому же у нее возник языковой барьер.
"Спросите: какой барьер, если мой муж француз? Все дело в том, что духовный контакт у нас возникает, только если мы общаемся на английском языке. Супруг прекрасно им владеет, так как долгое время жил в США, и еще немного говорит по-немецки. Английский - это наш язык взаимодействия. При разговоре на французском мы просто не воспринимаем друг друга. Вот такая странность", - отмечает молодая женщина.
Поэтому французский Алена использует в основном вне дома. По ее словам, в интернациональной семье важно быть дипломатом. Особенно стоит быть деликатной в вопросах политики и спорта. Чуткость и мудрость, по мнению собеседницы, являются залогом семейных ценностей.
"В нашей семье разница культур не чувствуется. Для нас семья - это команда, и все поддерживают друг друга. У нас царят любовь и уют. Обязанности по дому не на женских плечах, а на всех членах семьи.
У нас вообще такой уникальный тандем: что не любит делать муж, с удовольствием делаю я, и наоборот. Например, гладит белье в основном супруг. Он делает это быстрее и лучше меня", - признается уроженка Усть-Каменогорска.
Примечательно, что как такового распределения бытовых обязанностей у французов нет. Мальчиков и девочек воспитывают с детства по принципу "обслуживать себя" и уметь одинаково управляться с домашними делами.
"Ты женщина, и твое место на кухне" - здесь не услышишь. Французы - прекрасные шефы кулинарного искусства, даже если они этому не учились. Хотя у нас дома приготовление пищи - это мое, а муж - ценитель", - шутит Алена.
Причем стол у Алены и Тьерри тоже интернациональный: готовятся русские, французские, итальянские, казахские блюда.
"Из русской кухни мужу нравится все. Только вкус борща он не понимает. Говорит, свекла ему мешает. Но без свеклы и борща нет!" - поясняет казахстанка.
Благодаря взаимопониманию супруги прекрасно ладят в быту. В то же время Алена по-женски внесла определенные коррективы в домашние правила.
"Моему мужу пришлось привыкнуть не ходить по дому в уличной обуви и носить домашнюю одежду. Он просто был вынужден подстроиться, чтобы не слушать мои интересные истории о бактериях и микробах.
У меня два высших образования, так или иначе связанных с медициной, я химик и юрист-криминалист. Поэтому к чистоте отношусь с особым тщанием. Опять же у меня на Родине никому в голову не придет ходить по дому обутым. Разуться у порога - само собой разумеющаяся вещь для меня. Для Тьерри теперь тоже", - с улыбкой добавляет Алена.
А вот вне дома отличий и особенностей достаточно. Многое во Франции Алену поначалу удивляло. Например, тот факт, что в общении французы почти не используют обращение "Вы".
"Я всегда "Выкаю". Согласитесь, у нас принято использовать в речи вежливое обращение. А во Франции довольно часто у людей это вызывает недоумение", - смеется Алена.
Оказалось, что у французов считается: если ты уже знаком с человеком, то можешь говорить ему "Ты" независимо от того, сколько лет собеседнику и какое положение он занимает.
Из неудобств жизни во Франции Алена отметила трудности при обращении в государственные социальные службы.
"К чему пришлось привыкнуть мне, так это к бюрократии. И то глаз иногда дергается. На то, чтобы получить какой-либо документ, уходят месяцы! Чтобы планово попасть к врачу - тоже. Последний раз я ждала приема у доктора полтора месяца. И это считается, что мне повезло.
Поэтому походы в больницу, как и отпуск, люди планируют едва ли не за год. Еще скажите, когда вам в последний раз понадобилось ваше свидетельство о рождении? Здесь это супернужный документ. Особенно для женщин, которые после замужества могут сменить фамилию.
В документах часто ставится фамилия женщины по мужу и в скобках девичья. Многие француженки после свадьбы даже оставляют свою девичью фамилию. У меня сейчас двойная фамилия - Гончарова-Пуэдрас", - говорит Алена.
Еще молодая женщина до сих пор привыкает к тому, что большинство магазинов и ресторанов во Франции по воскресеньям не работают.
Алена отмечает, что менталитет регионов Франции очень отличается, как и люди, живущие в разных уголках этой страны. Но все же всех французов объединяет "profiter du soleil" - "наслаждение солнцем", неспешность.
"Особенно это заметно по тому, как французы относятся к трапезе. Приемы пищи - это целая культура, когда "весь мир подождет". Поэтому все обедают с 12 до двух дня, а ужины начинаются с семи вечера на солнечной террасе или в парке", - резюмирует рассказчица.
Автор: Лилия Дроздова
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1970527-glaz-inogda-dergaetsya-kazahstanka-otkrovenno-rasskazala-o-brake-s-inostrantsem/