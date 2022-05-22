"Разрушит жизнь": казахстанец хочет жениться на девушке, которая ждет ребенка от другого

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В ближайшее время сын казахстанки собирается жениться и создать свою семью. Вместо того, чтобы готовиться к торжеству, Майра всеми силами пытается отговорить его от брака. Молодой человек намерен взять в жены девушку, которая ждет ребенка от другого, передает корреспондент NUR.KZ.

Майра родила и воспитала двоих детей: сына и дочь. С мужем развелась давно, поэтому пришлось своими силами поднимать их на ноги. Она более двадцати лет работает в школе, не за горами пенсия. Женщина мечтает выйти на заслуженный отдых и нянчить внуков.

"Моему сыну Аскару 24 года, он работает в строительной компании. Дочь Аружан в этом году заканчивает университет и планирует поступить в магистратуру. Я старалась дать им хорошее образование. Ведь без диплома и знаний добиться успехов в этой жизни очень сложно", - говорит казахстанка.

Многие друзья Аскара уже успели обзавестись семьями. Но парень никогда не говорил родным о своей личной жизни. Майра думала, что сын думает только о карьере. Она особо не торопила его со свадьбой. Женщина хотела, чтобы он встал на ноги. Однако недавно Аскар удивил родственников неожиданной новостью.

"В тот день Аскар поздно вернулся домой. Было видно, что он чем-то сильно расстроен. Во время ужина у нас был серьезный разговор, сын сообщил мне, что собирается жениться. Его избранницу я не знала, знакомить нас он не хотел. Только сказал, чтобы я готовилась к встрече с будущими сватами", - рассказывает женщина.

На следующий день Майре все-таки удалось разузнать о невесте сына. Оказывается, девушка училась вместе с Аскаром в одной группе, тоже работает в строительной компании. Больше парень ничего не сказал.

Позже казахстанка решила поговорить с его лучшим другом и узнала секрет будущей невестки.

"Самого близкого друга сына зовут Багдат. Сначала он ничего не хотел говорить, отпирался. Однако мне удалось узнать правду о девушке Аскара. Оказывается, она в положении, делать аборт уже поздно. Отец ребенка - ее бывший парень, он не захотел брать ответственность на себя. Поэтому мой сын решил помочь ей, к тому же Аскар влюблен в нее", - делится Майра.

Эта новость шокировала женщину. Она серьезно поговорила с сыном, пыталась уговорить его отказаться от брака. Однако молодой человек менять свое решение не хочет. Он уверен, что сможет воспитать и полюбить чужого ребенка.

"Я поговорила с его невестой. Умоляла ее оставить моего сына в покое. К сожалению, ситуация еще больше ухудшилась. Аскар съехал от нас, сейчас он живет в съемной квартире. Я даже встретилась с родителями его девушки, они тоже не смогли повлиять на свою дочь. Сын только и делает, что отдаляется от меня. Не хочу, чтобы он разрушил свою жизнь", - отмечает женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1969645-razrushit-zhizn-kazahstanets-hochet-zhenitsya-na-devushke-kotoraya-zhdet-rebenka-ot-drugogo/