"Свою мать я оставил на вокзале и ушел": казахстанец поддался на уговоры жены и сильно пожалел

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В колонии в Акмолинской области отбывает наказание мужчина, который бросил свою мать на вокзале и ушел. Отобрать квартиру у женщины его вынудила жена. Сейчас казахстанец сильно сожалеет о содеянном и считает, что наказан за свои грехи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

По словам заключенного, он учился в младших классах, когда погиб его отец. Произошел несчастный случай на работе. Потом они с матерью жили вдвоем, она больше не вышла замуж.

"Жили неплохо, трехкомнатная квартира, все необходимое было. После школы я выучился на автослесаря, начал хорошо зарабатывать, вскоре женился. Жить мы остались с мамой, она была ​ рада, баловала своими пирогами и борщами. Через год у нас появился первенец, мама очень помогала, оставила работу, хотя она для нее много значила", - отметил осужденный.

Во время своего рассказа казахстанец постоянно вытирал лицо от слез.

"Все было хорошо, мы прожили вместе 10 лет, подросли сыновья, у ​меня была своя СТО. Только в доме как-то стало не так. Наташа, моя жена, начала говорить, что детям нужна своя комната, они ссорились с мамой, затем и мы с супругой. Она хотела, чтобы мама ушла.

Я пытался ей противостоять, но она меня как-то уговорила. Я побеседовал с мамой, она смотрела на меня непонимающим взглядом. "Куда же я уйду, сынок?" - спрашивала она. Я предложил ей съездить к подруге хотя бы на месяц, она согласилась. На следующий день мама сказала, что взяла билет и уезжает погостить. Я отвез ее на вокзал и, не спросив, куда она именно едет, оставил там и ушел. Больше я ее не видел", - делится заключенный.

Через полгода после этого сгорела станция техобслуживания. Сам мужчина тоже сильно пострадал при пожаре и долго лежал в больнице.

"В это время нужно было ехать жить в Германию, пришел вызов. Жена приходила в больницу и говорила, что она с детьми улетит, а потом я к ним приеду. Нужно было подписать документы, что я не возражаю. Вот так они и уехали. Когда через пару месяцев я пришел к себе домой, дверь отрыли чужие люди и сказали, что они новые жильцы.

Как выяснилось, моя жена давно оформила развод, а разрешение на продажу квартиры я, не читая, подписал сам, находясь в больнице. Куда она уехала, я не знал, все было понятно, искать не стал.

Это было летом, жил на улице, к осени перебрался на теплотрассу. Однажды меня у мусорного бака заметил мой одноклассник, позвал домой, накормил, одежду дал, еды с собой, я был так ему благодарен, он пообещал помочь.

Какое-то время я его не видел. Но в один из вечеров он меня нашел, сказал, что хочет помочь с жильем к зиме, документами, однако надо кое-что сделать. Он протянул мне сверток и назвал адрес. Я, конечно, понял, что в нем, но согласился. На месте меня уже ждала оперативная группа. За этот сверток я получил 12 лет строгого режима.

До сих пор не знаю, где мои дети. А моя мама меня нашла. Тогда на вокзале она просидела сутки. Ее морально подавленную пригласила к себе женщина, сотрудница вокзала. Она не так давно потеряла свою мать и просила мою маму остаться жить у нее. Просила! А я ее выгнал. Сейчас она постоянно со мной на связи, поддерживает и ждет. Я каждый раз прошу ее меня простить", - заключил осужденный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1964580-svoyu-mat-ya-ostavil-na-vokzale-i-ushel-kazahstanets-poddalsya-na-ugovory-zheny-i-silno-pozhalel/