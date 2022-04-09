"Чувствую себя токал": казахстанка жалеет, что вышла замуж за разведенного мужчину

Иллюстративное фото: pexels.com

Три года назад Замира вышла замуж за любимого человека. Однако обрести семейное счастье казахстанке не удается. Дело в том, что ее супруг раньше уже был женат. После развода ребенок остался с матерью. Мужчина тесно общается с сыном и бывшей супругой, а свекровь постоянно ставит в пример первую невестку, передает корреспондент NUR.KZ.

Замира создала семью довольно поздно. Она долгое время не могла встретить свою любовь, хотя всегда мечтала о семье и детях.

Когда она познакомилась с Кайсаром, ей было 34 года. Мужчина сразу покорил ее, вскоре их отношения переросли в романтические. Он красиво ухаживал, постоянно дарил цветы и подарки. Замира чувствовала себя с ним очень счастливой.

"Кайсар никогда не скрывал от меня правды. Я знала, что он разведен и имеет 11-летнего сына. Как примерный отец, он всегда помогал своему ребенку. Периодически отправлял деньги бывшей жене и интересовался их жизнью. На тот момент меня эта ситуация не волновала. Я не думала, что прошлое никогда не отпустит моего любимого", - рассказывает казахстанка.

После свадьбы пара живет с родителями мужчины. Отношения Замиры со свекровью особо теплыми назвать нельзя.

Пожилая женщина не прекратила общаться с первой невесткой. Она постоянно советуется с ней по разным вопросам. С любовью рассказывает о своем внуке и часто зовет его в гости.

"Бывшая жена мужа может позвонить посреди ночи и попросить о помощи. У них то кран потечет, то батарея взорвется. Естественно, Кайсар спешит их выручать.

Недавно заболел их сын, тогда супруг несколько дней жил вместе с ними. Я даже не знала, что и думать. Свекровь видит, как я переживаю по этому поводу, и радуется. Она не устает ставить мне в пример экс-супругу сына", - делится женщина.

Замира очень хочет родить ребенка. Казахстанка верит, что с появлением малыша в семье муж перестанет уделять много внимания своему сыну.

Однако забеременеть женщине пока не удается. Проблем со здоровьем врачи у нее не обнаружили. Они советуют Замире сохранять спокойствие и не нервничать.

"Сейчас я уже готова стать матерью, регулярно принимаю витамины. Однако из-за постоянных переживаний забеременеть не получается. Мне кажется, что родители мужа хотят, чтобы он воссоединился с первой женой. Родственники супруга относятся ко мне, как к чужому человеку. Иногда я жалею, что вышла замуж за разведенного мужчину. Чувствую себя токал. Больше терпеть не могу", - признается казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1963392-chuvstvuyu-sebya-tokal-kazahstanka-zhaleet-chto-vyshla-zamuzh-za-razvedennogo-muzhchinu/