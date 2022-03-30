"Забрал 300 тысяч": казахстанка рассказала, как стала жертвой афериста из Tinder

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В редакцию портала NUR.KZ обратилась 29-летняя жительница Нур-Султана, которая поделилась своей историей об обмане молодым человеком. По словам девушки, она познакомилась с парнем в приложении для знакомств Tinder. Спустя некоторое время он попросил у нее деньги в долг, ну а позже скрылся.

“Мне 29 лет, живу в Нур-Султане, работаю в строительной компании на руководящей должности. Не замужем, и не была, детей нет. Так как большинство моего времени проходит на работе, на личную жизнь его совсем не остается. Поэтому в надежде, что я, может быть, встречу свою судьбу другим образом, сделала самую большую ошибку в своей жизни, зарегистрировавшись в приложении для знакомств Tinder.

Я познакомилась с одним парнем 8 марта 2022 года. Ему 33 года. Себя он описывал, говоря, что не курит, не пьет, достаточно успешен, занимается логистикой. Сразу сказал, что у него серьезные намерения, что хочет создать семью.

Мы с ним переписывались несколько дней и потом он предложил встретиться. Он обладал хорошим чувством юмора, мне показался воспитанным. Меня обрадовало также и то, что он читает намаз. Так он заполучил мое доверие”, - рассказывает астанчанка.

Естественно, девушка надеялась, что встретила своего человека, а, возможно, и свою любовь.

“19 марта, когда мы с ним встретились во второй раз, он сказал, что у него очень большие проблемы по работе, и что ему срочно​ нужны деньги в размере 300 000 тенге. В этот день он действительно выглядел агрессивным и встревоженным. Постоянно с кем-то разговаривал по телефону, ему звонили и угрожали. После всего этого спектакля, что он устроил, он, естественно, надавил на жалость, демонстрировал, что он сильно переживает по этому поводу, и что я - его единственное спасение”, - говорит она.

По словам девушки, в тот момент у нее не было в наличии такой суммы. Ей пришлось заложить свой IPhone в ломбард, чтобы выручить парня. Получив деньги наличными, он обещал вернуть долг буквально через 4-5 часов.

Однако по истечении времени, а потом и через неделю, деньги он не вернул. Девушке удалось найти его данные и, как выяснилось, мужчина нигде официально не работает. Отключив свой телефон, он перестал появляться в ее жизни.

“Сказать, что я была в шоке - ничего не сказать! Меня так легко обманули! Я думала, такое бывает только в фильмах. Никогда не думала, что со мной может такое произойти. Я удалила приложение раз и навсегда, а его фото и скрины переписок опубликовала в соцсети", - заключила обманутая девушка.

Пострадавшая приложила усилия для возврата денег, обратившись с гражданским исковым заявлением в суд Есильского района Нур-Султана.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в суде, пока исковое заявление не принято в производство суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1962767-zabral-300-tysyach-kazahstanka-rasskazala-kak-stala-zhertvoy-aferista-iz-tinder/