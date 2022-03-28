"Оказалась распутницей": казахстанец убил жену на почве ревности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина на почве ревности убил свою гражданскую супругу. Сейчас он отбывает наказание в колонии максимальной безопасности ОВ 156/6 в Восточно-Казахстанской области. Осужденный рассказал подробности случившегося, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Болатбек (имя изменено - прим. ред.) - уроженец одного из сел Восточно-Казахстанской области. Работал в крестьянском хозяйстве разнорабочим, в семье был единственным кормильцем.

"Я сожительствовал с женщиной около 9 лет. При этом предполагал, что она мне изменяет. Через некоторое время гражданская супруга уехала к другому мужчине, с которым она была давно знакома.

Он жил в соседней деревне, но я ее простил и привез домой, снова стали жить вместе. Затем все это периодически повторялось. В итоге она мне снова изменила. С женой мне не повезло, она оказалась распутницей", - вспоминает осужденный.

В тот роковой день Болатбек был на работе. Пришел поздно. Гражданская супруга находилась дома одна и распивала спиртное.

"Я зашел, в доме сидела моя жена пьяная на корточках перед печкой и разговаривала по телефону с парнем из соседнего села. Она просила забрать ее к себе.

Я увидел алкоголь на дне бутылки и вылил его, на что супруга разозлилась и начала меня оскорблять, сказала, что хочет уйти от меня к другому мужчине. В тот момент во мне что-то переклинило.

Я от злости и ревности взял в шкафу нож и перерезал горло сидящей на полу жене, после чего она упала лицом на пол. Далее я все помню смутно. Но рассказал о произошедшем владельцу крестьянского хозяйства, где работал, а он сообщил в полицию", - поделился заключенный.

Мужчина утверждает, что раскаивается в содеянном. Отмечает, что на тот момент находился в подавленном состоянии, голова ничего не соображала.

"Думал, что она никому не достанется - ни мне, ни ему. У меня не было уже к ней доверия, она не захотела понять, что так нельзя поступать с человеком, который ее любит. Убил, потому что не хотел, чтобы она уходила к другому", - отметил Болатбек.

Житель ВКО был приговорен к 10 годам лишения свободы. Из них уже отбыл 5 лет. С ним работал психолог учреждения.

"По данному осужденному могу отметить, что поначалу он был скрытным и молчаливым. По характеру заключенный спокойный. Проведенные с ним тесты и тренинги дали положительный результат. Эмоции он контролирует. Вину свою осознает и раскаивается", - пояснила психолог учреждения ОВ 156/6 ДУИС по ВКО Айнур Нургалиева.

Напомним, ранее другой осужденный рассказал, что нечаянно уронил новорожденного сына, малыш скончался. Его приговорили к длительному сроку за убийство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1962385-okazalas-rasputnitsey-kazahstanets-ubil-zhenu-na-pochve-revnosti/