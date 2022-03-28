Казахстанец споткнулся и потерял своего новорожденного сына

Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина сейчас отбывает наказание в колонии максимальной безопасности ОВ 156/6 в Восточно-Казахстанской области. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство 6-месячного сына. Заключенный озвучил свою версию трагедии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Михаил (имя изменено - прим. ред.) утверждает, что лишился сына после того, как хотел поменять ему подгузник. В тот день он выпил.

"Жена вышла ненадолго, в зале лежал наш новорожденный сын, он начал кричать и плакать. Я решил немного с ним погулять. По дороге купил выпить и пришел домой, ребенок спал в коляске.

Потом ему нужно было поменять памперс, я пошел в ванную, помыл сына, вытер. Ребенок находился у меня на руках. В коридоре линолеум был разрезан, поэтому я, кажется, зацепился и начал падать, сын вылетел и упал в угол между шкафом и стеной.

Я схватил его, положил на диван. Он вдруг начал хрипеть и становился синим. Я помню, что ударил кулаком об стену и не знал, что делать. У меня на тот момент не было мобильного телефона. Я выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком", - рассказывает осужденный.

Соседи вызвали скорую помощь. Однако малыша спасти не удалось.

"Я не думал, что все так серьезно, был выпивший и смутно помнил происходящее. У меня было шоковое состояние. Супруга меня не простила, конечно. Это получилось случайно из-за моего опьянения", - заявил Михаил.

Первое время в колонии мужчине было очень тяжело. С ним работали психологи.

По словам заключенного, сейчас он вылечился от алкоголизма. Надеется, что после освобождения вернется домой, найдет работу.

"Вряд ли меня простит жена, но я надеюсь на лучшее", - заключил казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962348-kazahstanets-spotknulsya-i-poteryal-svoego-novorozhdennogo-syna/