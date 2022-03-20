"Карьера любой ценой": казахстанец бросил семью и ушел к дочери начальника

Иллюстративное фото: pexels.com

Последние события в жизни Жазиры кажутся ей кошмарным сном. Муж, с которым она была в браке шесть лет, бросил ее и ушел к дочери своего начальника. Мужчину не смогли остановить даже дети. Казахстанка уверена, что супруг пошел на этот шаг ради карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Жазира и Максат поженились на последнем курсе университета. Будучи студентами, они мечтали о счастливом будущем и хотели детей.

После окончания вуза парень смог найти работу в банке, а Жазира уже готовилась стать мамой.

Молодые люди жили с родителями мужчины и планировали поскорее обзавестись собственной крышей над головой.

"Сначала Максат работал помощником руководителя отдела банка. Зарплата была маленькая. Денег на первоначальный взнос по ипотеке у нас, конечно, не было. Зато у мужа имелись большие амбиции, он старался всегда быть на глазах у директора.

Супруг обучался программам, расширял свои экономические знания. Вскоре ему удалось стать менеджером, который обслуживает физических лиц. Я была очень рада за него и гордилась им", - рассказывает Жазира.

Спустя несколько лет молодая семья отпраздновала новоселье. Жазира тогда была беременна вторым ребенком. Она работала дома фрилансером, писала на заказ курсовые и дипломные работы по экономике. В деньгах пара особо не нуждалась, зарплата у Максата была хорошая.

"Я всегда считала себя счастливой женщиной. С любовью занималась хозяйством. Воспитывала детей и ухаживала за мужем. Однако полгода назад все рухнуло.

Я начала замечать, как Максат меняется. Он стал очень скрытным и нервным. Часто задерживался на работе, постоянно уезжал в командировки. Потом я нашла в его телефоне любовную переписку. Оказывается, он изменял мне с дочерью директора банка", - делится казахстанка.

Жазира всеми силами пыталась спасти брак. Она умоляла мужа уволиться с работы. Даже встретилась с любовницей, но ничего не изменилось.

Максат сказал, что не собирается уходить с работы, ведь он многого достиг. К тому же бросить любовницу и прекратить с ней отношения он тоже не может, боясь разочаровать своего начальника.

"Он пришел домой, собрал вещи и ушел. Я осталась одна с двумя детьми. Максат обещал платить ипотеку. Не знаю, как пережить предательство мужа, решившего добиться карьеры любой ценой", - говорит женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1961301-karera-lyuboy-tsenoy-kazahstanets-brosil-semyu-i-ushel-k-docheri-nachalnika/