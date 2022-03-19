"Оставил квартиры, авто и бизнес жене": казахстанку огорчило завещание умирающего сына
Гульнар тяжело переживает онкологическую болезнь родного сына. Несмотря на лечение, врачи не дают положительных прогнозов. Недавно казахстанка узнала, что мужчина завещал все свое состояние только жене и детям. Тем самым оставил родителей и сестру практически без средств к существованию, передает корреспондент NUR.KZ.
Гульнар живет в браке с мужем около 40 лет. Вместе они воспитали сына и дочь, дали им образование, помогли найти свое место в жизни.
Дети давно обзавелись своими семьями, уже успели стать родителями.
"Сейчас мы с мужем живем одни. После женитьбы Болат решил переехать. Мы с невесткой не смогли найти общий язык. Мне не нравится ее воспитание, она очень ленивая. У нас есть внуки, но мы видим их очень редко. Невестка не отпускает их к нам даже на праздники", - рассказывает Гульнар.
Сын казахстанки занимается бизнесом. У него есть своя сеть аптек и медицинский центр.
Несмотря на натянутые отношения, мужчина часто помогает своим родителям. Покупает им продукты, оплачивает отдых в санаториях и дает деньги на расходы. Сестру тоже выручает, на своих родных он никогда денег не жалел.
"Два года назад у Болата обнаружили рак. Сначала он постоянно жаловался на головную боль, пил таблетки. Мы просили его обследоваться, но он откладывал визит к специалистам. Позже у него нашли онкологию.
Конечно, мы были в шоке, думали, что сын сможет победить недуг, но сейчас ситуация только ухудшилась. Невестка возила его к заграничным врачам, но лечение и химиотерапия не дают результатов", - говорит женщина.
Сейчас Болат не может самостоятельно двигаться. Жена круглосуточно за ним ухаживает. Дает таблетки и делает инъекции.
Мужчина периодически ложиться в больницу. Бизнесом временно занимается тоже его супруга, так как денег на лечение уходит очень много.
"Я часто прихожу к ним домой. Помогаю невестке с детьми и сыном. Болат угасает на глазах, на это очень трудно смотреть. Общее горе нас сблизило", - делится казахстанка.
Недавно Гульнар узнала, что сын составил завещание. Все свое имущество мужчина решил оставить жене и детям. Эта новость огорчила его мать. Ведь они с мужем не смогут жить на одну пенсию и дочери тоже нужна помощь.
"К нам домой приходил нотариус, тогда я и узнала о завещании. Болат оставил две квартиры, дачу, машину и бизнес жене. Как теперь жить нам, я не знаю. Ведь именно он оплачивал все наши расходы.
Если он умрет, мы останемся без средств к существованию. Я пыталась поговорить об этом с сыном, но он просто промолчал", - отметила женщина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1961300-ostavil-kvartiry-avto-i-biznes-zhene-kazahstanku-ogorchilo-zaveschanie-umirayuschego-syna/