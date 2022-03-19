"Оставил квартиры, авто и бизнес жене": казахстанку огорчило завещание умирающего сына

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Гульнар тяжело переживает онкологическую болезнь родного сына. Несмотря на лечение, врачи не дают положительных прогнозов. Недавно казахстанка узнала, что мужчина завещал все свое состояние только жене и детям. Тем самым оставил родителей и сестру практически без средств к существованию, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульнар живет в браке с мужем около 40 лет. Вместе они воспитали сына и дочь, дали им образование, помогли найти свое место в жизни.

Дети давно обзавелись своими семьями, уже успели стать родителями.

"Сейчас мы с мужем живем одни. После женитьбы Болат решил переехать. Мы с невесткой не смогли найти общий язык. Мне не нравится ее воспитание, она очень ленивая. У нас есть внуки, но мы видим их очень редко. Невестка не отпускает их к нам даже на праздники", - рассказывает Гульнар.

Сын казахстанки занимается бизнесом. У него есть своя сеть аптек и медицинский центр.

Несмотря на натянутые отношения, мужчина часто помогает своим родителям. Покупает им продукты, оплачивает отдых в санаториях и дает деньги на расходы. Сестру тоже выручает, на своих родных он никогда денег не жалел.

"Два года назад у Болата обнаружили рак. Сначала он постоянно жаловался на головную боль, пил таблетки. Мы просили его обследоваться, но он откладывал визит к специалистам. Позже у него нашли онкологию.

Конечно, мы были в шоке, думали, что сын сможет победить недуг, но сейчас ситуация только ухудшилась. Невестка возила его к заграничным врачам, но лечение и химиотерапия не дают результатов", - говорит женщина.

Сейчас Болат не может самостоятельно двигаться. Жена круглосуточно за ним ухаживает. Дает таблетки и делает инъекции.

Мужчина периодически ложиться в больницу. Бизнесом временно занимается тоже его супруга, так как денег на лечение уходит очень много.

"Я часто прихожу к ним домой. Помогаю невестке с детьми и сыном. Болат угасает на глазах, на это очень трудно смотреть. Общее горе нас сблизило", - делится казахстанка.

Недавно Гульнар узнала, что сын составил завещание. Все свое имущество мужчина решил оставить жене и детям. Эта новость огорчила его мать. Ведь они с мужем не смогут жить на одну пенсию и дочери тоже нужна помощь.

"К нам домой приходил нотариус, тогда я и узнала о завещании. Болат оставил две квартиры, дачу, машину и бизнес жене. Как теперь жить нам, я не знаю. Ведь именно он оплачивал все наши расходы.

Если он умрет, мы останемся без средств к существованию. Я пыталась поговорить об этом с сыном, но он просто промолчал", - отметила женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1961300-ostavil-kvartiry-avto-i-biznes-zhene-kazahstanku-ogorchilo-zaveschanie-umirayuschego-syna/