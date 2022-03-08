"Люди в Казахстане - открытая душа": любовь привела девушку из Литвы в Актобе

Ивона Кардис с детьми. Фото: diapazon.kz

Девушка из Литвы 11 лет назад переехала в Актобе из-за любви. Ивона Кардис родилась и выросла в Вильнюсе, а ее фамилия означает "сердце", что оказалось очень символичным, передает "Диапазон".

35-летняя Ивона рассказывает, что ее детство прошло в обычном спальном районе столицы Литвы. Ее мать - литовка, а отец родился в Беларуси.

В возрасте 24 лет девушка познакомилась со своим бывшим мужем, который жил в Актобе. На тот момент у нее была хорошая работа, много друзей, но она решила полететь в Казахстан.

"Все закрутилось! Пришло осознание, что это мой человек. Хотя мы ведь жили на расстоянии, он ко мне приезжал. И когда по новым законам прекратилась его работа, он позвонил мне и сказал, что мне пора уходить с работы, делать загранпаспорт и уезжать в Казахстан.

Я взяла и сделала себе загранпаспорт. Даже страха не было. Я не думала, что это страна, в которой я никогда раньше не была. Это была эйфория, новая жизнь, приключение!" - рассказывает Ивона.

В Актобе иностранке понравились люди - открытые, простые. Она считает, что европейцы более зажаты, живут своими маленькими коммунами.

"А люди в Казахстане - открытая душа, приходи, дастархан накроем, чай попьем. Мне очень нравилось это в людях. Еще меня интересовали традиции казахов. Как-то нас позвали в гости, муж сказал, чтобы я не делала удивленное лицо.

Так вот, мы пришли, тут дастархан, а на нем огромные тарелки бешбармака и все. Руки помыли, сели, я спросила мужа: "А разве не будет тарелок, вилок?". "Обычай такой!". Потом нам принесли тарелки, вилки, поели, я с удивлением узнала, что будет еще чай. Оказалось, праздник только начинается! Это был дикий восторг, когда я увидела этот полный чайный дастархан", - делится молодая женщина.

В Актобе ей не понравилась только пыль, потому что ранее она жила в стране, где много зелени, а в новом городе началась аллергия. Но они нашли решение - переехали в пригород, сейчас живут в Акжаре.

Ивона Кардис с мужем и детьми. Фото: diapazon.kz

Ивона говорит, что спальные районы Актобе похожи на те, что есть в Вильнюсе. Иностранка отмечает, что никогда особо не готовила, но научилась, теперь ей даже нравится это делать.

"Я люблю бешбармак, кстати, недавно научилась его готовить. До этого я боялась, а сейчас уже и с казы готовлю. Раньше, когда с девчатами встречались, просила их приготовить бешбармак, а сейчас и сама могу. Я люблю все жирное, жареное, с соусами, обожаю фаст­фуд. Летом у нас шашлык, сардельки, купаты. Готовлю и блюда литовской кухни.

К примеру, цеппелины - это тертая картошка, из которой выжимают сок, с начинкой из фарша. Они выглядят как клецки, подаются со сметаной, с грибным соусом, со шкварками. Еще готовлю шакотис - обычное песочное тесто, которое готовится на костре. Он получается как елка. На раскаленный мангал льют тесто, идет пар от огня, оно застывает, как елка. Очень вкусно!" - рассказывает Ивона.

Она отмечает, что в Актобе ее привела любовь.

"Цель моего пункта назначения в Актобе - это любовь. Люди мигрируют, ищут лучшую жизнь. Но лучшую жизнь ты сам себе создаешь. Необязательно убегать, можно самому создать себе комфортные условия. Зачем кого-то винить, что все плохо? Ты ведь сам создаешь свою жизнь.

У меня прекрасная семья, двое сыновей. Старший сын Никита учится во 2-м классе обычной пригородной школы. Увлекается компьютерами, играми, эрудированный в этом плане. Младшему 2,5 года, пока он мой хвостик. Про методы воспитания? Наверное, сейчас глобальная методика - родители дают свободу выбора детям.

Ребенок - это личность, он уже рождается со своим характером, с интеллектом. И что можно для одного ребенка, на другом ребенке работать не будет. Не считаю нужным ломать личность ребенка.

Мы вместе стараемся путешествовать, на море бывать. А летом у нас семейный отдых каждый день: бассейн во дворе, на речку ходим. Зимой едем кататься, да и в городе много развлекательных центров. Если бы даже можно было вернуться в прошлое, я бы ничего не меняла. Все было прекрасно. Все случилось так, как нужно", - считает Ивона Кардис.

Автор: Адина Жасаганбергенова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1959704-lyudi-v-kazahstane-otkrytaya-dusha-lyubov-privela-devushku-iz-litvy-v-aktobe/