"Не дом, а проходной двор": казахстанке надоели толпы людей, приходящие к ее свекрови-гадалке

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Каждый день после работы Гаухар не хочет идти домой. Вместо отдыха казахстанка видит незнакомых людей, которые спешат попасть на прием к ее свекрови. Женщина больше десяти лет занимается гаданием и исцелением, зарабатывая на жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.

Гаухар вышла замуж четыре года назад. Сейчас вместе с мужем они воспитывают сына. Молодая женщина работает в школе учителем биологии. Супруг трудится на стройке.

Казахстанка постоянно чувствует себя уставшей, на полноценный отдых у нее нет ни времени, ни возможности.

"Я работаю в первую смену, в основном обучаю старшеклассников. Готовлю учеников к ЕНТ, у меня очень ответственная профессия. Сейчас сын ходит в детский сад.

После школы хочется немного отдохнуть, уделить внимание себе. Заняться домом и приготовить вкусный ужин. Однако деятельность свекрови мешает мне нормально жить. У нас не дом, а проходной двор", - рассказывает Гаухар.

По словам казахстанки, ее свекровь занимается гаданием и исцелением людей. С утра приходят клиенты и стоят в очереди вокруг дома.

В основном к ней обращаются женщины. Иногда они приводят и своих детей. Надеются, что она поможет исцелить их от недугов.

"Когда я впервые узнала о "профессии" своей свекрови, то очень сильно удивилась. Оказывается, ее мама тоже занималась ясновидением и помогала людям. Однако я не верю в способности родственницы, для нее самое главное - это деньги.

К состоятельным клиентам она относится с уважением и дорожит их доверием. Еще мне не нравится, что она использует карты. Это похоже на черную магию. Не понимаю, почему люди ей так верят", - говорит женщина.

Гаухар устала от постоянной суеты в доме. После работы она должна встречать и провожать клиентов свекрови. Иногда поток людей идет до позднего вечера.

Казахстанке некогда даже воспитывать сына. Она не раз просила мужа, чтобы он уговорил мать прекратить принимать людей. Однако после этих разговоров в доме начинаются скандалы.

"Свекровь знает, что мне не нравится ее работа. Из-за этого у нас с ней напряженные отношения. Иногда она угрожает мне, говорит, что проклянет. Меня это не пугает, я не верю ей. Временами к нам приходят недовольные клиенты и ругаются со свекровью. Вся эта ситуация угнетает. Я не могу больше так жить", - делится казахстанка.

Сейчас Гаухар пытается уговорить мужа съехать в отдельную квартиру. Однако супруг не хочет даже слышать об этом. Женщина все чаще стала задумываться о разводе. Для нее важнее будущее сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1959411-ne-dom-a-prohodnoy-dvor-kazahstanke-nadoeli-tolpy-lyudey-prihodyaschie-k-ee-svekrovi-gadalke/