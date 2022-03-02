"Застал его с другим": казахстанец убил любовника на почве ревности

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Александр на почве ревности убил своего любовника. Сейчас мужчина отбывает наказание в акмолинской колонии. Он рассказал о своей жизни и озвучил подробности преступления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Александр вырос в детском доме, ни родителей, ни родственников у него не было. Внешне смазливый мальчик почему-то никому не приглянулся, его так и не усыновили. ​

Достигнув совершеннолетия, парень поступил в колледж на автослесаря. Но учеба ему не очень пришлась по душе. Он бросил колледж, жить в общежитии больше не мог, поэтому остался на улице.

Несколько месяцев Александр скитался по подвалам. В один из вечеров сидел в парке на скамейке, к нему подошли двое незнакомцев и завели разговор.

После непродолжительного знакомства ​предложили пойти с ними, мол, у них есть квартира, где можно продолжить общение и заночевать. ​

Молодому человеку выбирать было не из чего, он согласился.

"Дверь квартиры ​открыл мужчина лет сорока, приятной внешности, доброжелательный, кивнул головой, мы зашли.

Мои новоиспеченные приятели прошли с ним в комнату, о чем-то разговаривали, затем спросили, не хочу ли я остаться у Георгия, мне ведь жить негде, а у него много места.

Я удивился такому предложению, но согласился. Так мы и начали жить вместе. Гоша, так я его называл, очень хорошо ко мне относился, одел меня с иголочки, мы вкусно питались, вместе проводили время, все было хорошо.

Потом он стал приходить домой позже, на меня все меньше обращал внимания, разговаривал по телефону с другим мужчиной, а в один из дней сказал, чтобы я искал себе жилье, он оплатит за пару месяцев, дальше я уже сам.

Мы поругались, я ушел. Всю ночь я бродил по городу, а на следующий день решил все же поговорить с Гошей, у кого не бывает, все ссорятся. В квартире я застал его с другим парнем.

Не помню, как все произошло, но, когда я пришел в себя, на полу в луже крови лежал ​Гоша", - рассказывает осужденный.

Как выяснилось позже, его новый друг, несмотря на ранение, сумел убежать. В итоге парня осудили за убийство. Сейчас он утверждает, что очень сожалеет о содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1958707-zastal-ego-s-drugim-kazahstanets-ubil-lyubovnika-na-pochve-revnosti/