"Работал арт-директором в мегаполисе": алматинец переехал в глубинку в ВКО

Андрей Пилипенко. Фото: yk-news.kz

Андрей Пилипенко 40 лет прожил в Алматы. Был арт-директором рекламного агентства. Но потом мужчина решил круто изменить свою жизнь. Он закрыл бизнес и переехал на Алтай - в окрестности села Өрел Восточно-Казахстанской области. Почему он предпочел мегаполису глубинку, выяснял корреспондент YK-news.kz.

Андрей Пилипенко живет в 9 км от села Өрел в местности, именуемой "Ясной поляной". Здесь у него свой дом и несколько аилов (шести­гранных юрт), которые они с супругой летом сдают в аренду туристам.

Сюда часто приезжают люди из самых разных стран мира. Недавно были с визитом профессиональные повара-французы. Они научили Андрея Владимировича готовить фирменный луковый суп.

"Я родился на Чукотке, а мое детство прошло на Камчатке. После армии переехал в Казахстан, в Алматы. И там прожил почти 40 лет. Работал арт-директором в рекламном бизнесе. И много лет был фотографом. Я как турист приезжал в Восточный Казахстан, много фотографировал здесь и знал, что тут, на Алтае, просто волшебные места. Невероятная красота - как на Камчатке!" - поделился Андрей Пилипенко.

В 60 лет мужчине разонравилась жизнь в шумном мегаполисе и захотелось сменить обстановку. 6 лет назад Андрей Владимирович с женой Ольгой решили переехать на Алтай.

"Нам предложили купить здесь землю, мы согласились. Свой первый дом купили в деревне Черновой. Потом перевезли его на приобретенный участок. Летом стали сдавать этот дом в аренду туристам, а сами с супругой жили в палатке.

На заработанные деньги начали возводить новый благоустроенный дом. Нам удалось построить его без кредитов, долгов благодаря собственным и оборотным средствам, а также тому, что многие туристы часто предлагали свою помощь, стройматериалы", - рассказывает мужчина.

Дом получился коттеджного типа, в нем есть холодная и горячая вода, туалет, душ. Нет только отопления. Печку нужно топить собственноручно, но Андрею Пилипенко это занятие нравится.

"Здесь, на Алтае, я вообще научился радоваться простым вещам: приготовлению еды, неторопливым беседам", - отметил он.

Фото: yk-news.kz

Позже возле дома Андрея и Ольги появилось несколько аилов. Это деревянные шестигранные юрты - традиционный вид жилища на Алтае. Туристы, которые летом жили в этих аилах, отмечали, что в них как-то удивительно спокойно и крепко спится по ночам.

Свою усадьбу супруги решили назвать "Ясной поляной". Сейчас сюда приезжают не только казахстанские, но и зарубежные туристы.

"Я бы не сказал, что мы живем в глуши: летом жизнь у нас на "Ясной поляне" кипит. А вот зимой, конечно, намного тише, спокойнее. Но мне это нравится.

С весны до осени мы с супругой живем и принимаем гостей вместе, а потом жена уезжает в Алматы, там живут наши дети и внуки. К тому же Ольга занимается закупкой всех необходимых товаров для следующего лета. Я зимую один. Для меня это комфортно. Есть сотовая связь, интернет, поэтому со своими родными я всегда на связи", - отмечает Андрей Владимирович.

Зимой мужчина занимается творчеством: делает изделия из дерева, кожи. Он уверен, что вдали от городов течет совсем другая жизнь. Более спокойная и более счастливая.

"В крупных городах всегда есть ощущение, что ты что-то не успеваешь. В сельской местности время менее яростное, менее напряженное.

В Алматы я чувствовал себя одиноким, хотя вокруг были сотни, тысячи людей. Но никто и никем не интересовался. Получил заказ - выполнил - перечислили деньги, берешь следующий заказ и так до бесконечности.

В сельской местности качество общения совершенно другое, нежели в городе. Здесь люди искренне спрашивают про твои дела, про твое здоровье. Вечерние разговоры с туристами - это отдельная тема. Нигде и никогда я не видел, чтобы люди так просто, так открыто разговаривали по душам, как здесь, на Алтае", - говорит Андрей Владимирович.

Поэтому он ни разу не пожалел о своем переезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1958335-rabotal-art-direktorom-v-megapolise-almatinets-rasskazal-pochemu-pereehal-v-glubinku-v-vko/