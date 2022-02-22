"С другими не чувствовала себя женщиной": карагандинка вышла замуж за осужденного за убийство

Фото: ДУИС по Карагандинской области

42-летняя жительница Караганды познакомилась с осужденным, отбывающим наказание за убийство, и вышла за него замуж. Женщина уже несколько лет ждет освобождения супруга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области.

Анастасия нашла объявление о знакомстве, написанное осужденным из АК-159/5, на одном из городских сайтов.

Она долго не решалась написать заключенному, но однажды любопытство взяло верх. Николай ответил ей почти сразу. Между ними завязалась активная переписка. Спустя несколько месяцев женщина решилась поехать на краткосрочное свидание. Только там она узнала, что мужчина сидит за убийство и отбывает срок не в первый раз.

"Узнала, что это была его четвертая судимость. Ранее сидел по другим статьям. В последний раз - за убийство. Испугалась, конечно. Но сам Николай мне понравился. Он оказывал мне такое внимание и так нежно относился. Расположил к себе быстро. Я ведь раньше уже была замужем, а затем сожительствовала с другим мужчиной. Но ни с одним из них я не чувствовала себя женщиной. Оба пили, дрались", - рассказала Анастасия.

После нескольких свиданий Николай сделал предложение. К этому времени женщина уже окончательно влюбилась в заключенного. Она согласилась и подала заявление на регистрацию брака в колонии. Их расписали, вот уже три года карагандинка ездит на свидания к заключенному в качестве законной жены.

"Коле осталось отбывать срок еще 3 года. После он приедет жить ко мне, чтобы вместе воспитывать моих детей. Их у меня четверо. Жду с нетерпением. Уверена, что больше он туда не попадет. У нас получится отличная семья", - добавила женщина.

Также Анастасия рассказала, что за время ожидания мужа узнала и его товарищей. Одного из них она познакомила со своей подругой детства. Только вот ее дети были категорически против брака с осужденным.

"Он первым написал ей, я дала ее адрес, а она долго не решалась ответить. Но все же ответила. Поначалу они понравились друг другу, вроде как завязались отношения, даже расписались. Но позже их отношения разладились.

Подруга рассказала, что он стал грубым, даже однажды толкнул ее во время словесной перепалки, угрожал. К счастью, у нас с Колей таких недопониманий нет, а подруга подала на развод. Этому и дети поспособствовали", - делится карагандинка.

Между тем в АК 159/5 прокомментировали любовную историю осужденного. В учреждении отметили, что за прошлый год к ним поступило 10 заявлений от заключенных, которые хотели зарегистрировать брак, но и желающих развестись было немало - 15 человек.

"Любовь или расчет - этот вопрос периодически возникает у сотрудников АК-159/5, когда раз за разом поступают заявления от осужденных о заключении браков с женщинами с воли. Разные жизненные истории случаются, конечно. Но нужно понимать, что, выходя замуж за осужденных, женщины становятся их снабженцами.

Перед заключением брака мы беседуем с женщинами и осужденными, объясняем им все, стараемся оказать психологическую и юридическую помощь.

Также мы пытаемся беседовать с родственниками заключенных, прививая семейные ценности, чтобы они не отворачивались от оступившихся. Ведь без должной поддержки и понимания после освобождения осужденные рискуют снова попасть в места лишения свободы. Но все же браки, заключенные за колючей проволокой, имеют как хэппи-энд, так и не очень благополучное завершение", - отметила юрисконсульт АК-159/5 Айша Рахимбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1957257-s-drugimi-ne-chuvstvovala-sebya-zhenschinoy-karagandinka-vyshla-zamuzh-za-osuzhdennogo-za-ubiystvo/