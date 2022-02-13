"Дочь по моей вине превратилась в растение": казахстанец оказался в безвыходной ситуации

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Мансур полтора года живет будто в аду. Когда-то жизнерадостный и веселый казахстанец превратился в хмурого и нервного человека. В результате ДТП очень сильно пострадала его дочь, а в момент аварии за рулем машины находился именно он. Супруга во всех бедах тоже обвиняет его, передает корреспондент NUR.KZ.

Мансур женился шесть лет назад. С супругой Айгерим они мечтали о счастливой семейной жизни, строили планы на будущее.

После свадьбы жили в ауле с родителями, потом переехали в город на съемную квартиру. Спустя год у молодых родился сын, затем - дочь.

"Мы с женой всегда мечтали о детях. Поэтому появление сына стало для нас огромной радостью. Мама жила с нами, помогала с ребенком. Со здоровьем у него все было хорошо, никаких проблем не было. Потом Айгерим забеременела вторым ребенком. УЗИ показало, что будет девочка", - рассказывает Мансур.

Дочь родилась в положенный срок. Никаких патологий не было. Супруги стали собирать деньги на собственное жилье. Открыли депозит в банке и копили на первоначальный взнос. Однако все планы семьи рухнули в один момент.

"Было 31 декабря, дочке тогда было шесть месяцев. Мы с детьми гуляли на площади, потом я решил ехать в аул. Мне хотелось встретить Новый год с родителями. Айгерим стала меня отговаривать, ведь дорога была скользкой. Я до сих пор жалею, что не послушал ее. Мы оставили сына с родителями супруги, а сами выехали в путь", - говорит мужчина.

По дороге в аул семья попала в крупное ДТП. Из-за гололеда Мансур не справился с управлением и врезался в другую машину. От сильного удара 6-месячная девочка вылетела из автомобиля. Врачи несколько суток боролись за ее жизнь.

"Мы больше полугода лежали в больнице. Из-за удара у ребенка сильно пострадала голова. Теперь по моей вине дочь - живое растение. Скоро ей исполнится два года. Она не издает никаких звуков, не плачет и не двигается. Мы даем ей молочную смесь, другую пищу она не может переварить. Мне очень трудно смотреть на нее, ведь она из-за меня потеряла возможность нормально жить", - делится казахстанец.

Специалисты говорят, что никаких шансов у ребенка нет. Операцию не выдержит сердце. Родители покупают ей дорогостоящие лекарства.

"В основном я таксую и делаю любую работу. Летом зарабатываю на шабашке. Отношения с женой очень напряженные. Мы постоянно ссоримся. Сына отправили к бабушке, не хотим, чтобы он видел наши скандалы. Айгерим обвиняет меня во всем. Ей очень трудно, она постоянно сидит с больным ребенком, морально устает. Я не знаю, как жить дальше. Я попал в лабиринт, из которого нет выхода", - отмечает мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1955563-doch-po-moey-vine-prevratilas-v-rastenie-kazahstanets-okazalsya-v-bezvyhodnoy-situatsii/