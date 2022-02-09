"Мать и сестра кричали, что это уят": студентка тайком от родных родила ребенка в Шымкенте

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В Шымкенте 19-летняя студентка тайком родила и решила отказаться от ребенка, чтобы не опозорить родных. Однако в роддоме ее увидела знакомая из родного села, поэтому весть разнеслась быстро, передает Otyrar.kz.

Арайлым (имя изменено - прим. ред.) родила здорового мальчика и почти сразу написала отказ. Ведь ее родители внебрачных отношений не приемлют, к тому же у отца больное сердце, поэтому новость о внуке могла еще больше пошатнуть его здоровье.

Когда в роддоме узнали об отказе, то сразу позвонили в "Дом мамы". С девушкой поговорила психолог.

Арайлым рассказала, что родители отправили ее учиться. Она познакомилась с парнем и через какое-то время узнала о беременности. Срок уже был приличный, аборт сделать она не решилась.

Молодой человек исчез из ее жизни. Несколько месяцев девушка мастерски скрывала свое положение и от родителей, и от учителей. Вроде бы все шло по плану, но в роддоме ее заметила знакомая.

"В роддоме ее встретила знакомая из родного села, она все рассказала матери девушки. Буквально сразу за ней приехали мать и сестра. Они кричали и даже били ее, требовали, чтобы она оставила ребенка, потому что это уят, их никто не поймет, а если узнает отец, то им всем несдобровать. Я поговорила с ними, сказала, что мы поможем ей, что ребенок ни в чем не виноват", - вспоминает координатор "Дома мамы" в Шымкенте Талгар Жумабаевна.

В итоге родные девушки вернулись в село, поддержать ее они так и не решились. Арайлым сразу после роддома переехала жить в "Дом мамы" вместе с малышом. Молодой матери помогли с питанием, проживанием и даже оплатили учебу в университете.

Новость о внебрачном ребенке разлетелась по родному селу. Родителям девушки даже пришлось переехать подальше от слухов и сплетен. А затем произошло нечто удивительное.

"Нам удалось найти парня, биологического отца ее ребенка. Оказалось, что он был не в курсе. Он переехал в Алматы и сменил номера телефонов. Мы ездили к его родителям, рассказали историю, что у них теперь есть внук. Они поддержали и забрали Арайлым к себе. А если бы она отказалась от ребенка, то он остался бы сиротой при живых родителях", - отмечает Талгар Жумабаевна.

Через некоторое время счастливые родители сыграли свадьбу. Сегодня Арайлым - мама двоих детей, а ведь все могло бы сложиться иначе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1955366-mat-i-sestra-krichali-chto-eto-uyat-studentka-taykom-ot-rodnyh-rodila-rebenka-v-shymkente/