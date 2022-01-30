"Друзья дарят друг другу проституток": карагандинка рассказала о развлечениях мужа

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Карагандинка узнала об измене мужа, прочитав его переписку с друзьями. В чате они обсуждали проститутку, подаренную ее супругу на день рождения, передает корреспондент NUR.KZ.

Карина живет с мужем 12 лет. Пара поженилась после двух лет дружбы. За эти годы у супругов родились двое детей. Старшему из них 11 лет, а младшему - 7.

"Все эти годы я думала, что у нас счастливый брак. Ведь прошли вместе многое. Когда мы поженились, мой муж не был бизнесменом. Он был обычным парнем, который работал на чужого дядю.

Через год после свадьбы я уговорила его заняться бизнесом. Мы открыли бутик одежды, заказывали вещи из Китая. Постепенно наш бизнес разросся. Сейчас мы перешли на онлайн-торговлю. И не только одеждой. Раньше я и подумать не могла, что он может мне изменить. У нас попросту не было на это времени", - рассказывает Карина.

С началом пандемии бизнес женщины и ее мужа пришел в упадок. Но, несмотря на это, супруги выкручивались и жили в достатке.

"Вместе с достатком в нашем окружении за эти годы появились семейные друзья. У нас компания из шести пар. Мы всегда собираемся вместе, у нас даже дети общаются. Многие из друзей тоже крутятся в торговле.

У мужей есть свой чат. У жен тоже есть отдельная группа в WhatsApp. Недавно мы весело отметили день рождения моего супруга. Ему исполнилось 37 лет. Были в караоке, откуда мужчины ближе к полуночи уехали в сауну, а жены - по домам", - делится Карина.

Муж карагандинки приехал только под утро. Он был сильно пьян и почти сразу уснул.

"В то утро я почувствовала от него женский запах. У меня сразу закралось подозрение, но я отмахнулась от него и забыла. Муж проспал почти целый день. А на следующий день, пока он мылся, я решила скачать с его телефона фотографии с дня рождения и случайно заглянула в WhatsApp.

В мужском чате накопилось немало сообщений. Я стала читать и ужаснулась. Там были фотографии проститутки, которая полуголая сидела на коленях у моего мужа. Его друзья спрашивали, понравилась ли она ему, отправляли ехидные смайлики. Из переписки я поняла, что такие "подарочки" получал не только мой супруг, но и все его приятели. Похоже, это их традиция", - отметила женщина.

После прочитанного Карина устроила скандал. Муж ничего не отрицал, но и виновным себя не считал. Он заявил, что это всего лишь прикол, а они с друзьями постоянно дарят друг другу девушек по вызову на дни рождения.

"Я написала об этом в чат жен. Оказалось, что некоторые из них все знают. Лишь две мои подруги удивились. Я была в шоке и обиделась на тех, кто был в курсе. Почему они позволяют такое? Ведь это измена, пусть даже раз в год.

С тех пор с мужем мы не разговариваем. Хотя это очень сложно, так как мы связаны общим делом. Дома напряженная обстановка, дети все чувствуют. Подруги уговаривают простить его.

Одна из них предложила отомстить, вызвав на свой день рождения стриптизера. Все это, конечно, несерьезно. Но я до сих пор не могу прийти в себя и успокоиться. Разводиться из-за этого не хочу. Считаю, что это мужская глупость. Но и проучить мужа хочется. Только надо решить, каким образом", - резюмировала карагандинка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1953350-druzya-daryat-drug-drugu-prostitutok-karagandinka-rasskazala-o-razvlecheniyah-muzha/