"Очаровал своими ухаживаниями": молодая казахстанка вышла замуж за 37-летнего подследственного

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20-летняя казахстанка узаконила свои отношения с мужчиной, который на данный момент находится в СИЗО под следствием. Сделала это специально, чтобы получать длительные свидания. Катерина и Вячеслав познакомились еще до того, как он попал в спецучреждение. У них уже есть общий ребенок, которому 10 месяцев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Своего ребенка 37-летний Вячеслав еще никогда не видел. Родила Катерина, когда мужчина уже попал в СИЗО.

Оказался он здесь по подозрению в краже в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Учитывая, что подследственный может стать и осужденным, пара решила пожениться.

"Процесс бракосочетания прошел без торжественной обстановки. Будущая супруга дала свое согласие на брак в присутствии юриста и сотрудника ЗАГСа. Затем мужчина подписал соответствующие документы у себя в камере", - рассказал начальник исправительного учреждения Ардак Имангалиев.

Сейчас с учетом "красной" зоны видеться паре по-прежнему нельзя, но Катерина мечтает показать отцу их общую дочь. Девушка приехала на свадьбу в Павлодар из Темиртау. Преодолела расстояние только ради того, чтобы выйти замуж.

"Мы жили в одном районе, знали друг друга заочно. Обычное знакомство в кругу общих друзей переросло в любовь, несмотря на очень большую разницу в возрасте - 17 лет.

Слава очаровал меня своими ухаживаниями и заботой, я ответила взаимностью. Я поступила учиться, параллельно работала, так как учеба проходила дистанционно. Позже начали вместе жить. Все случилось неожиданно, когда его забирали, я уже была беременна и осталась у его родителей. С ними живу до сих пор", - делится Катерина.

В ДУИС по Павлодарской области говорят, что девушки нередко идут на брак, чтобы получить разрешение на свидания. Для арестантов же это стимул для исправления.

"Семья благотворно влияет на процесс исправления и воспитания в осужденных человеческих ценностей, помогает им ускорить время своего освобождения. В учреждениях УИС активно проводится работа, направленная на ресоциализацию осужденных", - говорит заместитель начальника учреждения АП-162/1 Берик Рахимов.

За 2021 год в павлодарских колониях официально зарегистрировали брак 15 пар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1952480-ocharoval-svoimi-uhazhivaniyami-molodaya-kazahstanka-vyshla-zamuzh-za-37-letnego-podsledstvennogo/