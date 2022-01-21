"Застал с мужчиной и расстрелял обоих": казахстанец отсидел 30 лет за несколько убийств

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Отсидев уже в общей сложности 30 лет за убийство нескольких человек, казахстанец изменился и стал писать иконы. Его историю рассказали в ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас мужчина отбывает срок в колонии строгого режима. 30 лет своей жизни Валентин провел за решеткой.

Первая судимость была еще в подростковом возрасте, тогда он по роковой случайности застрелил из отцовского ружья своего младшего брата.

"Мне было 14 лет. Это очень страшно. Я пронес через всю жизнь чувство вины за смерть родного человека", - вспоминает заключенный.

После отбытия наказания на воле парень был недолго.

"Каждый раз, зарекаясь, что не окажусь за решеткой, через год-полтора получал новый срок. Всегда находились новые друзья, с которыми я попадал в тюрьму. Я не ищу виновных, никто меня не заставлял, просто вспоминаю и думаю, я притягивал себе подобных", - отмечает мужчина.

В промежутке между сроками Валентин успевал обзавестись семьей. Сегодня его ждут семь детей и ​несколько женщин. Одна из них, Ольга, постоянно навещает его в учреждении и поддерживает.

У Валентина с юности был интерес к оружию, много читал о нем, увлекался стрельбой в тире. Судимости его также связаны с оружием.

Осужденный. Фото: ДУИС по Акмолинской области

В настоящее время осужденный отбывает свой очередной срок за убийство.

"С Оксаной мы были знакомы с молодости, я освободился после первой судимости, приехал домой и не узнал свою соседку, из маленькой угловатой девчонки с подранными коленками она превратилась в красавицу. Я заинтересовался ею, она ответила мне взаимностью.

Вскоре поженились, а вот ребенок родился уже без меня, я в очередной раз попал под следствие. Спустя несколько лет я освободился, но к ней не вернулся, ревновал сильно, не верил, что она могла меня ждать. Встретил другую женщину, потом следующую. Жил, всегда казалось, что еще много времени, все успею", - рассуждает заключенный.

За два года до настоящей судимости мужчина вновь сошелся с Оксаной. У нее было двое детей - дочь от Валентина и сын от другого мужчины.

"Все вроде было хорошо, потом опять стал подозревать ее, приглядываться, как оделась, куда пошла, во сколько вернулась. Даже следить начал. В один из дней, вернувшись домой, застал ее с мужчиной, они сидели за накрытым столом, разговаривали, подслушав, понял, что это отец ее сына. И тут все помутилось в голове.

Не помню, как оказался в комнате с ружьем, она пыталась остановить меня, объяснить, но я ничего не слышал - в упор расстрелял обоих. ​В ходе следствия узнал, что мужчина этот приезжал увидеть сына и привез деньги, хотел помочь", - рассказывает осужденный.

Находясь в колонии, Валентин несколько лет не мог прийти в себя и ни с кем не разговаривал. Совсем недавно мужчина попросил начальника отряда помочь ему с материалами для написания иконы, хотел попробовать, у него получилось.

Валентин написал две иконы, которые переданы в храм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1952283-zastal-s-muzhchinoy-i-rasstrelyal-oboih-kazahstanets-otsidel-30-let-za-neskolko-ubiystv/