"Чувствую себя служанкой": казахстанка ненавидит Новый год и другие праздники

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Сандугаш признается, что не любит праздники, особенно Новый год. В эти дни хлопот у молодой невестки становится в два раза больше. Она готовит на всю родню и накрывает на стол. После веселья остается гора грязной посуды и много мусора. Помочь казахстанке никто не спешит, передает корреспондент NUR.KZ.

Невестка в основном занимается бытом и создает уют в доме. Родственники часто приходят их навещать, в праздники гостей всегда много.

"Моя свекровь родила семерых детей, мой муж Сабит - самый младший, поэтому мы живем с его родителями. Каждый создал семью, воспитывает детей. В выходные или в праздники собираются в нашем доме. Это стало уже традицией. Благо, мы живем в большом коттедже. Родители мужа всегда рады гостям, а ухаживать за ними приходится мне", - рассказывает Сандугаш.

Братья Сабита каждый год вместе с семьями приходят встречать Новый год в отцовский дом. Поэтому Сандугаш начинает готовиться к празднику заранее. Она придумывает меню и закупает продукты. Делает салаты и разные закуски. Горячие блюда тоже отнимают много времени и сил.

"31 декабря я не выхожу из кухни. Еще днем к нам приходят гости поздравлять родителей супруга. Я стараюсь их достойно встретить. Каждый раз готовлю новые блюда и накрываю на стол. Потом нужно за ними убирать и готовиться к вечернему празднику. Все делаю на бегу, ведь нужно успеть. Я не раз хотела нанять помощницу, но свекровь не разрешает. Муж тоже против появления на кухне чужого человека", - говорит молодая женщина.

Сандугаш признается, что сильно обижается на других жен братьев своего мужа. Ведь они тоже являются невестками, однако помочь накрыть на стол и потом прибраться никто не хочет.

Родственники приходят к ним за несколько часов до Нового года и сразу уезжают. После праздника Сандугаш засыпает только под утро.

"Свекровь ругается, когда я оставляю грязную посуду на утро. Я с ног валюсь от усталости. За три года супружеской жизни я ни разу не фотографировалась на фоне елки на центральной площади. Мне просто некогда туда поехать. 31 декабря я даже не могу спокойно принять душ или сходить в баню. Чувствую себя служанкой. Самое обидное, что сын остается без моего внимания", - делится казахстанка.

По словам Сандугаш, ситуация во время других праздников точно такая же. Поэтому она ненавидит торжества и гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1949464-chuvstvuyu-sebya-sluzhankoy-kazahstanka-nenavidit-novyy-god-i-drugie-prazdniki/