Казахстанка содержала любовника на деньги своего агашки

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Жительница Шымкента на протяжении нескольких лет обманывала своего влиятельного мужчину, чтобы совместно с молодым человеком жить на его деньги. Своей историей девушка поделилась с "Экспресс К".

Светлана (имя изменено - прим. ред.) родилась и выросла в Шымкенте. Еще в школе она начала встречаться с парнем, который был безумно в нее влюблен. Природа наградила девушку красотой, поэтому она пользовалась успехом у мужчин.

После школы Светлана и ее молодой человек отправились в Алматы учиться в вузе. Они сняли квартиру и жили вместе. Подрабатывали, но денег не хватало.

В это сложное время Светлана познакомилась с 47-летним мужчиной. Он сразу сказал, что она ему понравилась, он готов взамен на отношения оказывать ей финансовую помощь.

Светлана отправилась к своему парню и рассказала обо всем. Обоюдно без истерик они решили жить на деньги спонсора.

"Главное, предохраняйся с ним, я не ревную, зато у нас будет оплаченная квартира и продукты", - заявил молодой человек.

По словам казахстанки, она жила со своим парнем, при этом периодически встречалась с обеспеченным мужчиной.

Так продолжалось два года. Потом девушка забеременела и не знала, от кого. Влиятельный ухажер бросил ее, заявив, что ему не нужна женщина с ребенком. У молодого человека тоже пропали чувства, на тот момент он влюбился в другую девушку.

Взвесив все, Светлана решила оставить ребенка и разорвать связи с обоими мужчинами.

"Сейчас у меня есть сын, ему пять лет. Я ни о чем не жалею. После окончания университета я вернулась в Шымкент, благодаря спонсору у меня есть высшее образование. А ребенок от моего бывшего парня. Сейчас я не знаю, где он и чем занимается. У меня своя жизнь", - рассказала Светлана.

Она работает финансистом в одной из шымкентских фирм. Молодая женщина пока не встретила того, кто принял бы ее с ребенком. Все свое время она посвящает себе и сыну.

Автор: Клара Киясова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1948475-kazahstanka-soderzhala-lyubovnika-na-dengi-svoego-agashki/