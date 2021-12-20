Проститутка из Усть-Каменогорска: Не знаю ни одной девочки, которая ушла бы окончательно

Иллюстративное фото: pexels.com

Как устроен рынок коммерческого секса в Усть-Каменогорске и что приводит девушек в сферу оказания интим-услуг, выяснял корреспондент YK-news.kz. Одна из девушек также поделилась своим жизненным опытом.

Раз в две недели сотрудники центра по профилактике и борьбе со СПИД посещают точки, где стоят проститутки. Девушки, зарабатывающие на жизнь оказанием интимных услуг, знают, в какой час приезжает машина с работниками, и обычно заранее ожидают ее на своих привычных местах.

По словам психолога Динары Салимбаевой, их встречают и рассказывают последние новости, "жриц любви" консультируют, тестируют, раздают бесплатные контрацептивы.

В Усть-Каменогорске есть определенные места, где собираются представительницы древнейшей профессии. Так, на одной из точек даже стоит присыпанный снегом диванчик. Его не выбросили, а поставили здесь специально. На нем "девочки" коротают время в ожидании клиентов.

"Их истории похожи между собой. Все они идут сюда за деньгами", - говорит психолог.

Динара Салимбаева отметила, что девушки делятся по условному признаку элитности. Те, что стоят на трассах, считаются самого низшего ранга. Многие из них злоупотребляют алкоголем или сидят на наркотиках, работают не за наличные, а за дозу.

Но есть на дороге и такие, которые не имеют пагубных привычек, следят за здоровьем и довольно разборчивы в клиентах. Как правило, такие представительницы индустрии ведут двойную жизнь и скрывают от знакомых источник своего заработка.

"Была одна такая девушка. Она днем работала на точке, а ночью подрабатывала на производстве. Зарабатывала, чтобы поднять двоих детей. Судьба у нее была трагическая. Она попала в автомобильную аварию и разбилась", - вспоминает психолог.

Также встречаются приезжие и те, кто столкнулся с серьезными жизненными трудностями.

Следующие по рангу - "девочки", которые принимают клиентов на квартирах. Среди них есть и элитные, которые обслуживают исключительно состоятельных и влиятельных мужчин.

Специалист отмечает, что этот бизнес затягивает. Лишь единицы покидают сферу интимных услуг навсегда.

"Из этого очень сложно выбраться. Они часто говорят, что завяжут, уходят на какое-то время, их не видно. Но потом приезжаешь - опять стоят. Помню, была одна девочка, которая забеременела и продолжала работать. Она каждый раз, когда мы приезжали, говорила, что последний раз вышла на трассу, но в итоге принимала клиентов до самых родов", - поделилась Динара Салимбаева.

Одна из представительниц сферы оказания интим-услуг Радмила (имя изменено - прим. ред.) поделилась своей историей. Она - красивая молодая женщина с длинными волосами, выглядит ухоженно, разговаривает дружелюбно. Работает проституткой уже десять лет.

С первым своим клиентом Радмила начала встречаться в 15 лет. Некоторое время спала с ним за деньги, а потом их пути разошлись. Дальше работала с перерывами, а после наступления совершеннолетия вышла на трассу.

"В 18 лет я родила. С 18 до 19 лет выходила работать на дорогу. Там собрала небольшую сумму на аренду жилья в общежитии. Оттуда уже пошла работать на контору", - вспоминает Рада.

Конторы, сайты и салоны - это способы поиска клиентов для девушек, которые не выходят на трассу.

Сейчас Радмила оказывает услуги индивидуально и принимает только постоянных клиентов. С новыми мужчинами встречается очень редко и только после того, как они проходят специальную проверку.

"Работаю в основном по сайту. Многие девочки идут на трассу, потому что не знают, как попасть в контору или салон. Это закрытая информация. Я тоже не знала, поэтому вышла на дорогу. Сейчас такой проблемы, как поиск клиентов, у меня уже не стоит. Клиенты сами стараются стать "постоянщиками", - рассказывает молодая женщина.

А "элитность", по словам Рады, определяется не местом, где девушка работает, а ее внешностью, опытом, качеством апартаментов, в которых она принимает клиентов, и их оснащенностью.

"Я не знаю ни одной девочки, которая ушла из сферы окончательно. Знаю тех, кто надолго уходил и возвращался - то кредиты, то еще что-то. Я тоже уходила на год или полтора, переезжала в другой город и работала на обычной работе. И у меня не было желания возвращаться, но так сложились обстоятельства", - признается Радмила.

Сейчас она не строит каких-то конкретных планов на будущее и род деятельности менять не планирует.

"Семья - точно нет. Возможно, какой-то партнер будет. Бизнес? Было бы хорошо. Но я не думаю, что в ближайшие пять лет завяжу с работой", - заключила она.

"Эти девочки не хотят работать, но хотят жить красиво", - считает медсестра дружественного кабинета, куда могут девушки обратиться за помощью.

Секс-работницы нередко начинают торговать телом из-за безысходности, но когда их финансовое положение выправляется, они уже не хотят уходить.

"С годами складывается определенный менталитет. Они получают живые деньги и при этом им не надо работать с утра до вечера", - говорит медик.

Работницы коммерческого секса раньше постоянно сталкивались с жестокостью в свой адрес. Они рисковали не только здоровьем, но и жизнью.

"Года четыре назад еще было очень жестоко, часто происходили разные страшные случаи. Их находили изнасилованными и убитыми в оврагах, задушенными их же колготами. Помню, одну девушку нашли мертвую и раздетую в лесу. Это была осень, на ней было одно пальто. Она перед этим танцевала на закрытой вечеринке. Но девочки между собой очень дружны, они сами собрали деньги и похоронили ее", - вспоминает медсестра.

Сотрудницы кабинета рассказывают еще одну историю о секс-работнице, которая отправилась к клиентам, а попала в крестьянское хозяйство.

"Ее там заставляли работать, били. Она теряла память. Потом сестра ее как-то нашла и вытащила оттуда. Но девочка закончила трагически, она стала сильно выпивать и замерзла на улице", - продолжает медик.

В настоящее время такие случаи сошли на нет, и "девочки", по словам врачей, стали чувствовать себя свободнее.

Вспоминают сотрудницы дружественного кабинета и несколько позитивных случаев, которые им довелось наблюдать за время работы.

"Была одна девушка из детского дома, первого ребенка она родила от мужчины, который вскоре умер. Ребенка у нее забрали. Она продолжала работать в сфере интимных услуг, пока не встретила дальнобойщика из России. Он сначала ходил к ней как клиент, а потом забрал ее с собой. Они поженились, родили ребенка, сейчас счастливо живут. Одна тоже родила двойняшек и остановилась, перестала работать, стала примерной мамочкой", - поделилась медсестра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1947470-prostitutka-iz-ust-kamenogorska-ne-znayu-ni-odnoy-devochki-kotoraya-ushla-by-okonchatelno/