"Мне стыдно за него": муж казахстанки хочет выйти в декрет вместо нее

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Салтанат находится на шестом месяце беременности. Казахстанка и ее муж долго ждали появления первенца в семье. Помимо радости будущую маму беспокоит одна проблема. Недавно супруг заявил, что хочет выйти в декрет вместо нее, но женщина не в восторге от этой идеи, передает корреспондент NUR.KZ.

Салтанат работает экономистом в банке. Должность у нее руководящая, зарплата хорошая. Женщина вышла замуж четыре года назад. Болат трудится рядовым строителем. После свадьбы он переехал в квартиру супруги, так как своего жилья не имеет.

"Болат очень добрый и внимательный. Он любит уют и чистоту. Он запросто может сделать уборку в квартире или помыть посуду. Мужу нравится помогать мне, ведь после работы я очень сильно устаю. Супруг работает посменно", - рассказывает Салтанат.

Молодые люди всегда мечтали о детях. Однако завести ребенка у супружеской пары сразу не получилось. После долгих медицинских процедур выяснилось, что проблема кроется в Салтанат. Врачи назначили ей лечение и посоветовали не терять надежду.

"Я сильно переживала по этому поводу. Плакала по ночам, молилась Богу. Мне хотелось родить ребенка. Болат тоже мечтал стать отцом. Я лечилась, долгое время находилась под наблюдением врачей. В итоге все же смогла забеременеть", - отмечает молодая женщина.

Беременность Салтанат протекает с осложнениями. Казахстанка часто лежит в больнице. Это повлияло на финансовое положение семьи. Зарплаты Болата на все необходимое не хватает. Супруги стали ссориться, муж начал приходить домой пьяным.

"Я просила Болата найти другую работу. Из-за здоровья мне приходилось брать больничные, денег не было даже на самое нужное. Я просила у своих родных. Самое обидное, что Болат совсем не переживал", - делится казахстанка.

Недавно муж шокировал Салтанат своим заявлением. Болат решил вместо жены выйти в декрет, заняться домом и воспитанием ребенка. Тогда как женщина должна работать и обеспечивать семью.

"Я не знала, что ответить супругу. Болат заявил, что устал работать за гроши. Он хочет сидеть дома и заботиться о малыше. Его не смущает то, что это обязанность женщины. Он уже предупредил свое начальство, что через несколько месяцев собирается уйти с работы. Мне очень стыдно за него", - говорит Салтанат.

Отец и брат женщины работают военными. Она не знает, как рассказать своим родным о планах мужа. Признается, что после этого ее родственники и знакомые перестанут уважать его как мужчину, но Болат этого не понимает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1946878-mne-stydno-za-nego-muzh-kazahstanki-hochet-vyyti-v-dekret-vmesto-nee/