"Любовница мужа беременна": казахстанка вынуждена принять в семью чужого ребенка

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Айдана больше всего на свете мечтает родить ребенка и стать любящей мамой. Несмотря на все старания, казахстанке не удается забеременеть. Недавно она узнала шокирующую новость - у ее мужа есть любовница, которая ждет ребенка. Сейчас супруг хочет, чтобы она приняла малыша в семью, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнее время Айдана чувствует себя героиней сериала. Молодая женщина не знает, к кому обратиться за советом и поделиться своей проблемой.

"Мы поженились шесть лет назад. Я с будущим супругом познакомилась, будучи студенткой. Он старше меня на девять лет, но меня не пугала разница в возрасте. Он очень красиво ухаживал, мы часто путешествовали. Он заезжал за мной на дорогой машине, дарил шикарные букеты. Все мои однокурсницы завидовали мне. У Ерболата был бизнес. После окончания вуза он сделал мне предложение", - рассказывает Айдана.

После свадьбы молодые люди жили в квартире мужчины. Свекровь редко беспокоила Айдану. Супруги решили не торопиться с детьми, они хотели увидеть мир и пожить для себя.

"Через три года совместной жизни мы все-таки решились на ребенка. Перестали предохраняться и принимали витамины. Однако беременность не наступала, я стала обращаться к специалистам. Муж тоже обследовался, никаких критичных проблем врачи у него не обнаружили. Мне назначили лечение и специальные процедуры. Я надеялась, что скоро смогу подарить малыша любимому мужчине", - говорит Айдана.

В прошлом году женщина заметила изменения в поведении мужа. Ерболат стал задерживаться на работе. У него были постоянные командировки, он часто находился в поездках.

Айдана чувствовала, что у мужа появилась другая. Она думала, что это мимолетное увлечение. Недавно она узнала всю правду о своей сопернице.

"У нас с мужем состоялся серьезный разговор. Ерболат признался мне, что загулял с молодой сотрудницей в офисе. Теперь девушка беременна и скоро родит. Сначала она хотела сделать аборт, но мой супруг отговорил ее. Теперь он настаивает, чтобы мы вместе воспитали этого ребенка. Любовница не готова стать матерью и заниматься малышом", - делится казахстанка.

Женщина до сих пор не может прийти в себя после предательства мужа. Она не знает, как относиться к малышу. Подавать на развод она не хочет. Видимо, ей придется принять в семью чужого ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1946625-lyubovnitsa-muzha-beremenna-kazahstanka-vynuzhdena-prinyat-v-semyu-chuzhogo-rebenka/