Казахстанец попросил жену уехать на пару дней, потому что украл другую девушку

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Алматы Лейла вышла замуж по любви, не успев окончить вуз и не обращая внимания на протесты родных. Поначалу молодой человек делал все, чтобы избранница была счастлива, но потом ситуация круто изменилась, передает корреспондент NUR.KZ.

У семейной пары родились пятеро детей. Казалось, жизнь удалась, но со временем между мужем и женой отношения стали меняться. В семье стали случаться ссоры, но Лейла была уверена - такое происходит у всех и нужно терпеть.

Причины конфликтов зачастую были связаны с беспокойством детей. Возвращаясь домой с работы, глава семьи отчитывал супругу за то, что дети не спят и шумят, пытаясь завоевать внимание отца. Муж нередко высказывал Лейле, что она не укладывает детей к его приходу домой.

Как рассказывает женщина, еще одной причиной дискомфорта в семье стало то, что свекровь самостоятельно занималась воспитанием детей. Приводило это к тому, что они относились к матери неуважительно, игнорировали ее слова. Когда Лейла все же пыталась воспитывать малышей, натыкалась на возмущение матери мужа.

Женщина понимала, что теряет контроль над своими детьми и своей жизнью, но надеялась, что со временем все встанет на свои места, а дети вырастут и изменят отношение к матери.

В итоге ситуация действительно изменилась, но совсем в другую сторону - супруг привез домой девушку, а жене дал денег на такси и попросил уехать на пару дней с детьми к своим родителям. Он объяснил это тем, что украл невесту и сейчас приедут ее родственники, которые считают, что мужчина разведен.

Лейла рассказывает, что после ее отказа куда-либо ехать, супруг избил ее. Вызвав полицию, она забрала детей и приехала в кризисный центр "Жан-Сая".

По словам сотрудников центра, состояние женщины тогда было очень плохим. И если для лечения синяков и ссадин достаточно было наносить мазь, то с душевными ранами справляться было намного сложнее.

Лейла с трудом переживала предательство мужа, дети не привыкли ее слушать, ссорились между собой и матерились, считая это нормой. От переживаний женщина часто плакала.

Кроме того, одна из дочерей Лейлы осталась в доме отца - свекровь не захотела отдавать ребенка, а девочка согласилась жить с бабушкой. Это добавляло переживаний женщине, ведь она не понимала, как ребенок может отказаться от родной мамы.

Дети тоже испытывали огромный стресс - поначалу, после переезда из отчего дома, они пытались устроить бунт, однако потом успокоились и привыкли. Но лишь на время: разговоры с отцом по телефону приводили к новым ссорам с мамой. Малыши обвиняли Лейлу и ругались с ней.

Придя в центр "Жан-Сая", Лейла была растеряна и боялась будущего, будучи неуверенной в себе благодаря словам мужа "без меня ты станешь бичом". Желая доказать обратное, она попросила психолога поработать с ней и с детьми.

Теперь она обрела уверенность в себе, научилась анализировать ситуацию, а малыши перестали конфликтовать и стали более спокойными.

Ранее мы рассказывали о других подопечных кризисного центра, кто пострадал от бытового насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1945542-kazahstanets-poprosil-zhenu-uehat-na-paru-dney-potomu-chto-ukral-druguyu-devushku/