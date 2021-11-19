Дети оставили престарелую мать без крыши над головой в Шымкенте

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75-летняя жительница Шымкента вынуждена жить в кризисном центре - в доме собственных детей для женщины места не нашлось. Несколько дней женщина провела на улице, а после неравнодушные граждане помогли ей устроиться в кризисный центр, передает Otyrar.kz.

Как рассказала Саламат Рахмановна, свой дом женщина продала, а деньги разделила между детьми. Сначала она жила со старшей дочерью, но позже отношения с ней разладились, поэтому женщине пришлось уйти.

Саламат апа всю жизнь проработала медсестрой в одной из больниц мегаполиса. После смерти мужа сама растила пятерых детей.

"Пришлось самой подымать их, силой воли подняла, дала образование. Всех пристраивала уже без мужа, сама, дети растут, расширяться надо было. Совмещала все с работой, тут в 90-е переворот, немного было тяжело. Дети не пошли с протянутой рукой, все выжили, здоровые, семейные", - поделилась казахстанка.

Дети выросли и разъехались, а женщина осталась в доме одна. Тогда она решила продать его, деньги разделила между детьми.

"Я хотела как лучше - продам и раздам детям, чего мне тут осталось, поживу у той немножко, у той немножко. Мне не хотелось, чтобы они ссорились после меня. Деньги, скандалы - это нехорошо", - рассказала пенсионерка журналистам.

Первое время все было хорошо, старшая дочь приютила пожилую мать. Но потом между ними начались ссоры, после очередного скандала Саламат апа ушла из дома. Несколько дней ей пришлось скитаться по улицам города.

"Она была долгое время на улице, около двух дней, хотела уйти из этого мира. Ей было стыдно перед соседями, перед дочерями, перед родственниками. И как смотреть на мир, когда осталась на улице. Они не смогли принять, потому что у кого-то свекровь, у кого-то съемная квартира, муж не захотел. Единственный сын не захотел, потому что сноха не захотела жить со своей свекровью", - рассказала директор кризисного центра "Комек" Малика Жусупова.

После скитаний женщина вернулась домой, но старшую дочь там не нашла - та продала жилье и уехала. Помогли Саламат апа бывшие соседи, они нашли ее скитающейся по улицам. Они же помогли пенсионерке и устроили ее в кризисный центр.

Бабушка живет здесь уже два месяца, помогает живущим тут мамам с детьми. Работники говорят, она заменила им кровных бабушек: учит манерам, рукоделию, уважению к старшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1943099-deti-ostavili-prestareluyu-mat-bez-kryshi-nad-golovoy-v-shymkente/