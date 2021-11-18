"Говорил, что у меня есть любовник": казахстанка убила мужа после 30 лет брака

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Дарья сейчас отбывает наказание в учреждении ЕС-164/6 в Северо-Казахстанской области. С мужем она прожила 30 лет. В семье периодически случались конфликты. Один из них привел к трагедии и длительному заключению, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

В тот злополучный день между супругами произошла очередная ссора, переросшая в драку. Во время разборок Дарья схватила кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужа. Он скончался на месте.

Свою вину казахстанка признала лишь частично. Она отрицала умысел на совершение убийства. В суде говорила, что прожила в браке на протяжении 30 лет. Основной причиной ссор обычно была ревность со стороны супруга.

Незадолго до происшествия они поругались. Ночью муж продолжал высказывать подозрения о наличии у Дарьи любовника и угрожать, что если поймает ее с ним, то убьет.

Утром разговоры на эту тему продолжились. Супруги стали драться. Женщина утверждает, что муж побежал к шкафу, где были ножи. Но она первая нанесла удар взятым со стола кухонным ножом. Заявляет, что лишь защищалась. Раненый дошел до коридора и упал. После чего она позвонила сыну и попросила соседку вызвать полицейских.

"Прожили мы с ним 30 лет. Он страшно пил. Просила его не злоупотреблять, но было бесполезно. Все это случилось на мой день рождения, быстро. Сама не поняла, как это произошло. Начала сразу звонить сыну, участковому, в скорую помощь. Но медики не успели приехать.

В последнее время с ним стало невозможно жить, он был невыносимым. Задевал меня словами, унижал постоянно. Ревность у него была на первом месте. Невозможно было даже пройтись спокойно по улице и поговорить с кем-то. У меня просто не выдержали нервы.

Своим поведением он довел меня до такого состояния, что я его убила. Только сейчас я начинаю задумываться, зачем я прожила с ним столько лет.

Оказывается, жизни-то и не видела. У меня в душе все эти годы был только страх. Он постоянно говорил, что убьет меня, если я уйду от него, не даст мне быть с кем-то другим. Ревновал к каждому столбу, хотя поводов я не давала. Если бы я не терпела его унижения, побои, все бы было по-другому", - рассуждает Дарья.

Женщину осудили по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство) сроком на 8 лет. Четыре года она уже отсидела.

По словам психолога женской колонии Петропавловска Гульжан Сексембаевой, когда осужденная прибыла в учреждение, то неохотно рассказывала о себе, была замкнутой, испытывала страх и тревожность. Однако благодаря индивидуальной программе эмоциональной разгрузки она изменилась. Теперь строит планы на будущее, общается с детьми.

"На свободе меня ждут мама, дети, внуки, я вижусь с ними, они приезжают ко мне на свидания, общаемся по Skype, по телефону созваниваемся по 15 минут в неделю. Они меня все любят", - резюмировала Дарья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1942838-govoril-chto-u-menya-est-lyubovnik-kazahstanka-ubila-muzha-posle-30-let-braka/