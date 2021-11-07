"Работала проституткой": карагандинка боится, что жених узнает о ее прошлом

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Уроженка Караганды, занимавшаяся проституцией, боится разоблачения. Девушка собирается замуж, но будущий супруг не знает о ее прошлом, передает корреспондент NUR.KZ.

24-летняя Индира сейчас живет в Нур-Султане. Девушка работает в крупной логистической компании, где и познакомилась с будущим мужем. Он уроженец Тараза. Они встречаются уже около года, совсем недавно молодой человек сделал ей предложение руки и сердца.

"У нас отличные отношения, мы живем вместе уже полгода. Он любит меня и ценит. Я тоже его люблю, но очень боюсь, что скоро потеряю. От этого страха у меня началась депрессия. Ведь в студенческие годы я совершила глупость, работала какое-то время проституткой", - делится Индира.

По словам девушки, когда она училась в университете, ей часто не хватало денег. Она выросла в пригороде Караганды в обычной семье. Родители занимались выращиванием огорода, держали скот. Кроме Индиры в их семье было еще четверо детей.

"Я не смогла поступить на грант, но родители старались обеспечить меня и хотели, чтобы я получила высшее образование. Они оплачивали мою учебу, а сами еле сводили концы с концами.

На втором курсе я решила найти подработку, чтобы помочь им. Через знакомых узнала о массажном салоне и устроилась туда работать. Сначала я действительно делала простой массаж, потом мне предложили заняться эротическим массажем.

Платили там хорошо, я стала одеваться, смогла снять себе нормальную квартиру и не просила больше денег у родителей. Но однажды один клиент пригласил меня в сауну, чтобы я сделала массаж ему и его друзьям.

Я согласилась, но после массажа он изнасиловал меня и припугнул, что если я подам заявление в полицию, он распространит мои фотографии в соцсетях. Я боялась, что все узнают, чем я занималась. Отец убил бы меня", - призналась девушка.

Так мужчина стал регулярным клиентом. Он приходил не только к ней в салон, но и на дом. После каждого визита оставлял ей деньги, а вскоре стал приводить и своих знакомых.

"Так из массажистки я превратилась в проститутку. В неделю обслуживала по 1-2 человека. Клиент стал моим сутенером. Сколько он зарабатывал на мне, я не знаю. Но мне он платил неплохо. Все это длилось около года. Я не знала, как это прекратить.

Однажды все закончилось само по себе. Клиенты просто перестали ко мне приходить и сутенер тоже пропал. Позже он написал мне из колонии. Оказывается, его осудили по какому-то делу. Ему дали хороший срок, а у меня началась нормальная жизнь. Я ушла из массажного салона и устроилась продавцом-консультантом. После окончания учебы уехала в столицу", - делится девушка.

О том, что Индира работала проституткой, не знает никто из ее знакомых и подруг. Для всех она была обычной девчонкой, которая закончила учебу и устроилась работать по профессии.

Несмотря на то, что в ее жизни все сложилось хорошо, Индира опасается за свое будущее. Она боится встретить однажды кого-то из своих бывших клиентов.

"На работе девчонки приглашали меня в клубы, в кафе. Но я все эти годы никуда не ходила. Боялась, что могу увидеть кого-нибудь из клиентов. Ведь Караганда недалеко.

С женихом мы сблизились на работе. Ему я сказала, что до него у меня был парень, который обманул и бросил. Он не задавал вопросов. Сказал, что ему без разницы. Но у меня все равно есть сомнения. Вдруг он когда-нибудь узнает обо всем? Правда, мы собираемся после свадьбы переехать к нему в Тараз", - добавила девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1940420-rabotala-prostitutkoy-karagandinka-boitsya-chto-zhenih-uznaet-o-ee-proshlom/