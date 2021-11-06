"Девочек достаточно": свекровь казахстанки устраивает скандалы и настаивает на аборте

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Молдир недавно узнала, что находится в положении. Это третья беременность женщины, она любящая мама двух дочерей. Сейчас радость казахстанки омрачает поведение и слова ее свекрови. Она хочет, чтобы невестка сделала аборт, передает корреспондент NUR.KZ.

Молдир вышла замуж пять лет назад. Со своим будущим мужем она познакомилась на свадьбе общего друга. Арман сразу очаровал ее. Он был очень внимательным и нежным. Позже молодые люди стали близко общаться, в один из дней парень признался в любви.

"Арман не хотел долго встречаться. Буквально через полгода мы сыграли свадьбу. Сейчас до сих пор живем с его родителями. Построить хорошие отношения со свекровью не получилось. Она все время ищет поводы для ссор и настраивает своего сына против меня. Я даже из-за нее ушла от мужа, но Арман смог меня вернуть", - рассказывает Молдир.

Молодая женщина после свадьбы год не могла забеременеть. Вместе с мужем ходила по врачам и принимала лечение. Это и стало первой причиной конфликтов со свекровью.

Пожилая женщина считала невестку ущербной и часто обижала ее. К сожалению, во время беременности ситуация не изменилась. Матери мужа не нравилось, что невестка позволяет себе отдыхать и не заниматься домашними делами.

"Во время первого триместра беспокоил жуткий токсикоз. Я не могла готовить, запах масла не переносила. К тому же была угроза выкидыша. Врачи советовали побольше лежать и отдыхать. Свекровь этого не понимала, она хотела, чтобы я бегала по дому и вела быт. Мы часто ругались, что отразилось на наших с мужем отношениях", - говорит женщина.

Свекровь мечтала о внуке, однако невестка родила девочку. Это расстроило пожилую женщину, она продолжала холодно относиться к супруге сына.

Молдир с трудом удавалось успевать все делать по дому и заботиться о ребенке. Родители Армана не помогали с внучкой, они продолжали мечтать о мальчике. Через полтора года женщина снова забеременела и УЗИ показало, что опять будет девочка.

"Арман спокойно воспринял эту новость. Он очень любит дочку, ему не был важен пол ребенка. Но свекровь открыто показала свой гнев. Она долго ворчала и винила в этом меня. Опять был скандал, она с трудом успокоилась. Тогда я в первый раз задумалась о переезде, но супруг не хочет оставлять пожилых родителей", - делится казахстанка.

Сейчас старшей дочери Молдир три года. Она уже ходит в детский сад и радует родителей своими маленькими достижениями. Младшая дочка пока дома.

Недавно казахстанка выяснила, что опять находится в положении. Срок пока маленький, поэтому узнать пол ребенка еще невозможно.

"Я не хотела никому рассказывать о своей беременности. Однако Арман проболтался. Теперь свекровь хочет, чтобы я сделала аборт. Она считает, что я опять рожу девочку, говорит, что их уже достаточно. Вместо декрета мать мужа хочет, чтобы я работала и зарабатывала деньги. Однако прерывать беременность не в моих планах, муж тоже против. Сейчас у нас дома почти каждый день скандалы", - говорит Молдир.

По словам женщины, свекровь специально заставляет ее заниматься тяжелыми домашними делами. Отправляет на базар, откуда Молдир возвращается с большими пакетами.

Молодая женщина беспокоится за свое здоровье, она не хочет лишать жизни будущего ребенка и мечтает съехать от родных супруга, начать спокойную жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1940416-devochek-dostatochno-svekrov-kazahstanki-ustraivaet-skandaly-i-nastaivaet-na-aborte/