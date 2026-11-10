Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP 250 в Стокгольме
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Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP 250 в Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.
В матче первого круга Шевченко, занимающий 107-е место в мировом рейтинге ATP, встретился с 61-й ракеткой мира французом Адрианом Маннарино.
Казахстанец с первых геймов завладел преимуществом и уверенно выиграл стартовую партию со счетом 6:1. Во втором сете Шевченко также оказался сильнее соперника - 6:3, завершив встречу в свою пользу за один час и десять минут.
За время поединка Александр выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть из 11 брейк-пойнтов.
Таким образом, вторая ракетка Казахстана вышел во второй круг соревнований, где встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 18-е место в рейтинге ATP. Норвежец получил второй номер посева и начал выступление на турнире сразу со второго круга.
Победитель предстоящего противостояния получит путевку в четвертьфинал турнира.
Отметим, что общий призовой фонд соревнований в Стокгольме составляет 723 435 евро. Чемпион турнира заработает 110 055 евро и получит 250 рейтинговых очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2454807-aleksandr-shevchenko-vyshel-vo-vtoroy-krug-turnira-atp-250-v-stokgolme/
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