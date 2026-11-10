Мужская юниорская сборная Казахстана оказалась в числе сильнейших 11 команд в мире
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Мужская юниорская сборная Казахстана по теннису завершила выступление в финальной части Junior Davis Cup Finals 2026, которая проходила с 31 октября по 6 ноября в Каире (Египет). По итогам соревнований казахстанская команда заняла 11-е место среди 16 сильнейших сборных мира.
По информации национальной федерации тенниса, честь Казахстана на престижном командном турнире среди юношей до 16 лет защищали Родион Трайгель, Ансар Ниеткалиев и Ахмади Маханов. Капитаном сборной выступил Сергей Квак.
На групповом этапе казахстанские теннисисты выступали в группе D, где их соперниками стали сборные Франции, США и Индии. Все три встречи завершились поражениями со счетом 0:3.
В матчах плей-офф казахстанские юниоры одержали две победы в трех встречах. Сначала сборная Казахстана обыграла Австралию со счетом 2:1, затем в напряженном противостоянии уступила Венгрии 1:2.
В заключительном матче казахстанцы встретились с командой Марокко. Противостояние завершилось победой сборной Казахстана со счетом 2:1, что позволило команде занять итоговое 11-е место на мировом первенстве.
"Юниорский Кубок Дэвиса проводится с 1985 года и является главным командным турниром для игроков до 16 лет. Мы гордимся тем, что Казахстан вошел в число 16 сильнейших сборных мира. Для наших ребят это бесценный опыт и возможность проверить свою конкурентоспособность на международной арене", - отметили в Федерации тенниса Казахстана.
Наилучший исторический результат юниорская команда достигала в 2024 году, заняв 5-е место.
Отметим, что Казахстан завоевал право выступить в финальной части юниорского Кубка Дэвиса благодаря успешному выступлению на региональном отборочном этапе зоны Азия/Океания, где национальная команда заняла второе место.
Юниорский Кубок Дэвиса является одним из главных командных соревнований в мировом теннисе среди спортсменов до 16 лет. Участие в финальной части турнира дает молодым теннисистам возможность получить ценный международный опыт и проверить свои силы в матчах против сильнейших сверстников со всего мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2454534-muzhskaya-yuniorskaya-sbornaya-kazahstana-okazalas-v-chisle-silneyshih-11-komand-v-mire/
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