Бублик сохранил позицию в рейтинге ATP: как изменились места казахстанских теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Казахстанец Александр Бублик сохранил свою позицию, а Александр Шевченко и Тимофей Скатов улучшили положение в списке, передает NUR.KZ.

Первая тройка мирового рейтинга осталась без изменений. Лидером по-прежнему является представитель Германии Александр Зверев. Вторую строчку занимает итальянец Янник Синнер, а замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас.

Изменения произошли в первой десятке. Американский теннисист Тейлор Фритц поднялся с 12-го места и вошел в топ-10. При этом испанец Рафаэль Ходар потерял одну позицию, опустившись с десятой на 11-ю строчку. Серб Новак Джокович также потерял одно место и теперь располагается на 12-й позиции.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 26-е место в мировом рейтинге.

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко улучшил свое положение на одну строчку и теперь занимает 107-е место.

Положительную динамику продемонстрировал и Тимофей Скатов. Казахстанский теннисист поднялся сразу на четыре позиции и расположился на 197-й строчке рейтинга ATP.

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