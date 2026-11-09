Бублик сохранил позицию в рейтинге ATP: как изменились места казахстанских теннисистов
Опубликовано:
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Казахстанец Александр Бублик сохранил свою позицию, а Александр Шевченко и Тимофей Скатов улучшили положение в списке, передает NUR.KZ.
Первая тройка мирового рейтинга осталась без изменений. Лидером по-прежнему является представитель Германии Александр Зверев. Вторую строчку занимает итальянец Янник Синнер, а замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас.
Изменения произошли в первой десятке. Американский теннисист Тейлор Фритц поднялся с 12-го места и вошел в топ-10. При этом испанец Рафаэль Ходар потерял одну позицию, опустившись с десятой на 11-ю строчку. Серб Новак Джокович также потерял одно место и теперь располагается на 12-й позиции.
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик сохранил за собой 26-е место в мировом рейтинге.
Другой представитель Казахстана Александр Шевченко улучшил свое положение на одну строчку и теперь занимает 107-е место.
Положительную динамику продемонстрировал и Тимофей Скатов. Казахстанский теннисист поднялся сразу на четыре позиции и расположился на 197-й строчке рейтинга ATP.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2453940-bublik-sohranil-poziciyu-v-reytinge-atp-kak-izmenilis-mesta-kazahstanskih-tennisistov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах