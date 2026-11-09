"Шокирована, но не удивлена": Соболенко высказалась о снятии Рыбакиной с Итогового турнира года

Вторая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на то, что ее главная соперница, казахстанка Елена Рыбакина, снялась с Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на First&Red.

Арина Соболенко дала интервью изданию о теннисе, в котором отреагировала на то, что Елена Рыбакина не будет защищать титул на Итоговом турнире года WTA. В этом году Соболенко уступила Рыбакиной в двух финалах турниров Большого шлема и уступила казахстанке звание первой ракетки мира.

"Я удивилась, но в то же время понимаю, что сезон у нее был реально тяжелый - и физически и морально. Столько тяжелых матчей, длинных турниров, плюс она еще много играла в Азии.

Я была шокирована что она снялась, но если так подумать, не удивлена. Все равно сезон потрясающий. Она гарантировала себе первую строчку, поэтому считаю, что это правильное решение - сфокусироваться на своем здоровье, хорошо отдохнуть и с новыми силами войти в следующий сезон", - сказала Соболенко.

Ранее мы писали, что первая ракетка мира в одиночном разряде Елена Рыбакина не выступит на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). 27-летняя спортсменка была заявлена на соревнования в Индиан-Уэллсе под первым номером. Но за день до запланированного старта Рыбакина объявила о том, что не выступит.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.