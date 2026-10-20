Казахстанский теннисист Тимофей Скатов проиграл на старте Almaty Open

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов завершил выступление на хардовом турнире ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 201-е место в мировом рейтинге, попал в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному приглашению от организаторов. В первом круге ему противостоял венгр Фабиан Марожан - 64-я ракетка мира.

Матч продлился минимальные два сета, второй завершился на тай-брейке. Марожан одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Скатов выполнил пять эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт.

Марожан вышел во второй круг, где встретится с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Этот матч запланирован на 22 октября.

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