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      Ангелина Садыкжанова
      Редактор

      Дэвид Хаггерти поблагодарил Федерацию тенниса Казахстана за организацию генеральной ассамблеи World Tennis в Алматы

      Опубликовано:

      Федерация тенниса
      Фото: Федерация тенниса Казахстана

      Президент World Tennis Дэвид Хаггерти направил благодарственное письмо президенту Федерации тенниса Казахстана Булату Утемуратову, в котором высоко оценил организацию конференции и ежегодной генеральной ассамблеи World Tennis AGM 2026, прошедших в Алматы с 10 по 13 октября.

      По информации Федерации тенниса Казахстана, масштабное международное событие впервые состоялось в Центральной Азии и объединило более 300 делегатов, представляющих 128 стран мира. В рамках форума участники обсудили ключевые вопросы развития мирового тенниса, международного сотрудничества и дальнейшей деятельности организации.

      В своем обращении Дэвид Хаггерти отметил высокий уровень подготовки мероприятия, профессионализм организаторов и особое гостеприимство казахстанской стороны.

      "От имени World Tennis выражаю вам и Федерации тенниса Казахстана искреннюю благодарность за великолепную организацию конференции и ежегодного собрания генеральной ассамблеи World Tennis 2026 года в Алматы. Представители 128 стран и более 300 делегатов высоко оценили внимание к деталям и безупречную организацию их пребывания. Начиная с теплой встречи в аэропорту и заканчивая гала-ужином на Кок-Тобе, на протяжении всего визита мы были окружены исключительной заботой", — говорится в письме.

      Президент World Tennis также отметил масштаб проделанной организационной работы, учитывая, что подготовка генеральной ассамблеи проходила одновременно с подготовкой к международному турниру Almaty Open ATP 250.

      "Мы в полной мере осознаем, каких значительных усилий потребовало проведение конференции и AGM одновременно с подготовкой к Almaty Open. Все, кто участвовал в этой работе, заслуживают самой высокой похвалы за профессионализм и внимание, с которыми они подошли к организации обоих мероприятий", — отметил он.

      В завершение письма Дэвид Хаггерти пожелал казахстанской стороне успешного проведения Almaty Open ATP 250, который проходит с 17 по 25 октября на Almaty Arena.

      Проведение генеральной ассамблеи World Tennis в Алматы стало важным событием для казахстанского тенниса.

      Впервые в истории Центральная Азия приняла столь представительный форум международного теннисного сообщества. Высокая оценка со стороны руководства World Tennis подчеркнула организационные возможности Казахстана и растущий авторитет страны на международной теннисной арене.

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      Дэвид Хаггерти поблагодарил Федерацию тенниса Казахстана за организацию генеральной ассамблеи World Tennis в Алматы

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