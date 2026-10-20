Даниил Медведев назвал три причины, по которым ему нравится турнир Almaty Open

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции поделился впечатлениями от возвращения на турнир Almaty Open, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий пятое место в мировом рейтинге, посеян на соревнованиях ATP 250 под первым номером. Медведев защищает чемпионский титул, который выиграл в прошлом году.

"Турнир действительно классный. В прошлом году я был здесь в первый раз. До этого в Астане играл [на ATP 500] - условия похожие, организация та же самая. Хороший турнир - он все равно находится на пути в Европу. В Шанхае я был с женой и детьми. И сюда приехали тоже вместе.

Если пропускать какой-то турнир и постараться восстановиться, сыграть в Париже и Турине более свежим и натренированным, то надо было пропускать и Алматы, и Вену. Решили играть все. Пропускать только Алматы не было никакого смысла. Оба турнира нравятся, но Алматы - особенно, поэтому постараюсь сыграть как можно лучше", - сказал Медведев.

Россиянин назвал три конкретные причины, по которым ему нравится возвращаться в Алматы.

"Отличная организация турнира. Приятная атмосфера. И третье - я выиграл в прошлом году. Это в любом случае значит, что подходят корт и мячи", - отметил Медведев.

Первый сеяный по сетке может в полуфинале встретиться с казахстанцем Александром Бубликом. Но Медведев призвал не загадывать, а двигаться от матча к матчу.

"Давно с ним не играли. Вообще мы с ним редко встречаемся [на корте]. Но идем друг на друга только в полуфинале, а надо идти от матча к матчу. Каждый матч - тяжелая история и для меня, и для него. Если получится с ним сыграть, то для зрителей, мне кажется, будет хороший матч высокого теннисного уровня", - заключил бывший лидер мирового рейтинга.

Медведев стартует на Almaty Open со второго круга, где встретится с японцем Со Симабукуро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.