Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 500 в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 66-е место в мировом рейтинге, пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом круге она встретилась с россиянкой Дианой Шнайдер - 13-й ракеткой мира и обладательницей шестого номера посева.

Матч продлился минимальные два сета, второй завершился на тай-брейке. Шнайдер победила со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За это время Путинцева не отметилась эйсами, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов.

Шнайдер во втором круге сыграет с филиппинкой Александрой Эалой. Из представительниц Казахстана на турнире в Нинбо осталась только Елена Рыбакина. Она посеяна под первым номером и стартует со второго круга матчем против узбекистанки Полины Кудерметовой.

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